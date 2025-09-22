Kutxabank analiza ya una quincena de proyectos para invertir con su fondo empresarial

Hay seis o siete operaciones avanzadas y otras tantas en estudio. Así lo ha confirmado este lunes el director del fondo empresarial Indar, José Iturriaga, ... evidenciando la actividad de la herramienta creada por Kutxabank para invertir 500 millones en compañías estratégicas para Euskadi.

En unas jornadas financieras organizadas por la asociación de antiguos alumnos de la Deusto Business School, el responsable de Indar ha confirmado un notable interés en las empresas vascas por contar con esta herramienta para financiarse en proyectos de crecimiento. Así, en sólo siete meses desde que se lanzara la herramienta, el catálogo de empresas en las que invertir asciende a una quincena, de las que 6 o 7 operaciones, como ha explicado Iturriaga, están ya muy avanzadas.

Kutxabank lanzó este fondo con 500 millones el pasado febrero. Lo hizo tras liberar de su balance 400 millones de acciones de Iberdrola, que dio como dividendo extraordinario a las fundaciones bancarias BBK, Kutxa y Vital. El objetivo del banco es el de acompañar a la apuesta inversora en la industria lanzada por el Gobierno vasco, tras emitir mil millones de deuda para este objetivo, con la Alianza Financiera Vasca.

De este modo, la entidad presidida por Anton Arriola prevé inversiones con un ticket medio de 50 millones, pero que puede adaptar para grandes proyectos con hasta 100 y reducir a 15 para pymes familiares en proceso de crecimiento y para asegurar su continuidad. El objetivo es buscar proyectos consolidados que sean estratégicos para Euskadi, bien por el empleo que generan o por el peso que desempeñen en áreas estratégicas.

Arriba, desde que llegó a la presidencia de la entidad ha tratado de reforzar el cariz empresarial del banco, muy refugiado en el préstamo hipotecario, que lidera en Euskadi, pero alejado de la actividad industrial y la banca de empresas. Para ello, además de Indar, Kutxaban ha reforzado su papel en este área adquiriendo el fondo de capital riesgo, Talde, poniendo en marcha el servicio de banca de inversión y reforzando su división de apoyo a las empresas en financiación de operaciones corporativas.