Participantes de las XII Jornadas Financieras que se celebran este lunes en la Deusto Business School. Subdelegación del Gobierno

Kutxabank analiza ya una quincena de proyectos para invertir con su fondo empresarial

Indar, la figura creada por la entidad vasca, cuenta con 500 millones para participar en compañías estratégicas para la industria de Euskadi.

Lucas Irigoyen

Lunes, 22 de septiembre 2025, 11:34

Hay seis o siete operaciones avanzadas y otras tantas en estudio. Así lo ha confirmado este lunes el director del fondo empresarial Indar, José Iturriaga, ... evidenciando la actividad de la herramienta creada por Kutxabank para invertir 500 millones en compañías estratégicas para Euskadi.

