El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Instalaciones de Ayesa en la sede que la empresa tiene en San Sebastián E. C.

Kutxa analiza entrar en el consorcio vasco que negocia la compra de Ayesa

BBK, Kutxabank y Gobierno vasco ponen 277 millones en capital y asumen otros 173 de financiación de deuda para adquirir la firma

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:35

Comenta

La búsqueda de más socios que incorporar al consorcio vasco que está tramitando la compra de la división tecnológica de Ayesa podría dar un primer ... resultado en los próximos días. Y es que, el llamamiento del consejero vasco de Industria, Mikel Jauregi, para «hacer cuadrilla» está ablandando la posición de Kutxa Fundazioa. La fundación bancaria guipuzcoana, según confirman fuentes de toda solvencia a ELCORREO, ha mostrado su disposición a analizar su participación en la operación. El movimiento tiene relevancia porque sería la primera compra lanzada desde el ecosistema impulsado por el Gobierno vasco con la Alianza Financiera Vasca en la que está presente la entidad presidida por Rafale Amasorrain.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Normalidad en el metro tras los retrasos provocados por el desmayo de una mujer que ha caído a las vías en Algorta
  2. 2

    Denuncia por acoso a un policía de Bilbao que vigilaba a su mujer con un GPS camuflado en su coche
  3. 3 La mujer que puede cambiar el rumbo del Mundial de Fórmula 1 este domingo
  4. 4

    La línea de metro Rekalde-Matiko aspira a dar servicio a 17 millones de usuarios al año
  5. 5

    El Supremo confirma la pensión vitalicia a una divorciada vizcaína que se dedicó al hogar
  6. 6

    El WhatsApp de Pradas a Mazón justo antes de la comida en El Ventorro: «La cosa se complica en Utiel»
  7. 7 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  8. 8 Getxo solicita a la Fiscalía que investigue si hay delito en la reforma de la casa de La Galea
  9. 9 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  10. 10

    Muere a los 96 años Frank Gehry, el arquitecto que revolucionó Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Kutxa analiza entrar en el consorcio vasco que negocia la compra de Ayesa

Kutxa analiza entrar en el consorcio vasco que negocia la compra de Ayesa