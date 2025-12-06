Kutxa analiza entrar en el consorcio vasco que negocia la compra de Ayesa

La búsqueda de más socios que incorporar al consorcio vasco que está tramitando la compra de la división tecnológica de Ayesa podría dar un primer ... resultado en los próximos días. Y es que, el llamamiento del consejero vasco de Industria, Mikel Jauregi, para «hacer cuadrilla» está ablandando la posición de Kutxa Fundazioa. La fundación bancaria guipuzcoana, según confirman fuentes de toda solvencia a ELCORREO, ha mostrado su disposición a analizar su participación en la operación. El movimiento tiene relevancia porque sería la primera compra lanzada desde el ecosistema impulsado por el Gobierno vasco con la Alianza Financiera Vasca en la que está presente la entidad presidida por Rafale Amasorrain.

Kutxa Fundazioa, que cuenta con el 32% de Kutxabank, ha venido mostrando un gran celo para mantener su independencia en las decisiones de inversión empresarial. Así, a pesar de las invitaciones recibidas, desdeñó participar en la compra de Talgo y tampoco estimó oportuno entrar en una operación para adquirir el grupo Uvesco –propietario de los supermercados BM– liderada por su consejero delegado, Angel Jareño y en la que participa el fondo Stellum Food, integrado en la fundación Artizarra para el arraigo empresarial y que cuenta con inversiones públicas.

La oferta vasca para adquirir la división tecnológica de Ayesa en la que se integra al antigua Ibermática y que da empleo a 2.000 personas en Euskadi, ha sido la elegida entre varios fondos internacionales para cerrar antes del 31 de diciembre la adquisición. La propuesta, según ha confirmado este periódico de fuentes conocedoras de las negociaciones, asciende a 450 millones. Una cantidad que se reparte entre 277 millones de capital y la asunción de otros 173 de deuda y gastos financieros que pesan sobre la empresa.

La fundación BBK aporta 100 millones, por otros 100 la cartera de participaciones empresariales de Kutxabank –Indar Kartera–. El Gobierno vasco cerró la aportación de capital con 77 millones haciendo así los 277 que se presentaron la semana pasada en la oferta vinculante que resultó ganadora. Pero la posición del Ejecutivo, como explicó el consejero de Industria es de «comodín». Es decir, entró para salvar la presentación una puja sobre la división tecnológica de Ayesa, evitando así que quedará en manos de fondos internacionales. Una situación que, ayer en el Parlamento vasco, reconoció que hubiera supuesto «un riesgo para el arraigo que hay que evitar para un sector estratégico». Pero la intención no es quedarse en esa posición, el Gobierno busca reducir su inversión para dar entrada a otros socios a los que se ofrece un ticket de entrada desde 10 millones. Los contactos se extienden a también a la EPSVde la patronal y los sindicatos guipuzcoanos, Geroa y a otros firmantes de la Alianza Financiera Vasca.

Teknei centra las miradas

Pero la clave de esta ampliación de socios en la que se ha embarcado el Gobierno vasco está en el socio industrial. El rol de la familia fundadora de Ayesa, los Manzanares, pierde opciones para ser accionista de referencia. Una situación que ha abierto las quinielas en las que otra tecnológica vasca, Teknei, gana posiciones. Con cerca de un 30% de su facturación dependiente de las administraciones vascas y compartiendo proyectos con el Gobierno vasco, como los centros de datos de Euskadi.

Diferentes fuentes del sector aseguran que «es la mejor colocada», pero advierten también de que será necesario buscar una solución financiera para su aportación. Y es que la firma dirigida por Joseba Lekube acaba de adquirir por 100 millones la división de servicios tecnológicos de Indra, BPO. En cualquier caso, la entrada de cualquier nuevo socio conllevaría revisar las condiciones y aportaciones que están recogidas actualmente en la oferta vinculante. Es decir, esos 277 millones en capital y 173 de deuda, que ahora están repartidos entre la fundación BBK, Gobierno vasco y Kutxabank.