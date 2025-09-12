El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los precios de los alimentos se han moderado un 0,7% respecto a julio. Europa Press

La inflación modera su avance en Euskadi hasta el 2,8% en agosto

Deja de ser una de las comunidades más inflacionistas por el abaratamiento de la cesta de la compra

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Viernes, 12 de septiembre 2025, 10:49

La inflación en Euskadi cerró agosto con un alza interanual del 2,8%. Se trata de una caída respecto al 3% registrado en julio, tal ... y como constatan los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De esta forma, la tasa avanza un 2,1% en lo que va de año. Al mismo tiempo, tras este último dato mensual, Euskadi deja de estar entre las comunidades más inflacionistas, posición que había ocupado junto a Baleares durante varios meses del año.

