La inflación modera su avance en Euskadi hasta el 2,8% en agosto

La inflación en Euskadi cerró agosto con un alza interanual del 2,8%. Se trata de una caída respecto al 3% registrado en julio, tal ... y como constatan los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De esta forma, la tasa avanza un 2,1% en lo que va de año. Al mismo tiempo, tras este último dato mensual, Euskadi deja de estar entre las comunidades más inflacionistas, posición que había ocupado junto a Baleares durante varios meses del año.

La principal razón que se esconde detrás de este fenómeno es el abaratamiento de la cesta de la compra, que en Euskadi ha descendido un 0,7% respecto a julio. Una caída que supone un pequeño alivio para los bolsillos de los consumidores, ya que esta partida había sido, durante meses, una de las principales razones por las que la inflación vasca se había situado entre las que más crecía en el conjunto de España. Así, en lo que va de año, los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas avanzan un 1,4% en lo que va de año, aunque lo hacen en un 2,8% desde agosto del año pasado..

Respecto a hace justo un año, los precios también han escalado en bebidas alcohólicas y tabaco (4,6%), vestido y calzado (0,1%), menaje (1,5%), medicina (2,1%), transporte (1,1%), comunicaciones (0,9%), ocio y cultura (0,7%), enseñanza (2,7%) y hoteles, cafés y restaurantes (4,1%). Pero sin dudas, el apartado que más crece en Euskadi es el de la vivienda, que lo hace en un 6,3% según los datos del INE. Se trata de un aspecto que se ha convertido en la preocupación principal de los vascos, aunque es un fenómeno que se extiende a todas las comunidades autónomas.

Sin embargo, y pese a que el precio general de los alimentos se ha moderado en este último mes, lo cierto es que hay varios que se han encarecido de manera exponencial desde hace justo un año. Es el caso de los huevos, que registran una subida del 22%, la carne de vacuno (19,1%) o el café, el cacao y las infusiones (17,5%).

En la otra cara de la moneda, hay algunos que han reducido su precio de manera considerable, como el azúcar (26,2%) o, sobre todo, los aceites y grasas, cuyos precios se han reducido en un 39,6%, dejando atrás el tiempo en el que comprar una botella de aceite de oliva virgen extra costaba más de 10 euros para los consumidores.

A nivel nacional, la inflación cerró agosto con una subida interanual del 2,7%, ligeramente por debajo de la vasca. En este caso, Baleares sigue como la comunidad más inflacionista (3,2%), empatada en esta ocasión con la Comunidad Valenciana. Con una tasa del 3,1% se encuentra Asturias, que ocupa la tercera posición. Por contra, donde menos crece el índice es en La Rioja y Murcia (ambas con un 2,1%) y Canarias, con un 2,2%.

Desde el Ministerio de Economía reconocen que la tasa general «continúa la senda de convergencia» al objetivo de inflación del Banco Central Europeo (BCE) situado en el 2% y consideran que esta estabilidad unido a las subidas de los salarios «están permitiendo a las familias recuperar de forma progresiva su poder adquisitivo».