El lehendakari, Imanol Pradales, en la presentación del plan de inversiones del Gobierno vasco. E. C.

La incertidumbre financiera global enfría el aterrizaje de inversión extranjera en Euskadi

El capital foráneo neto que desembarca en el País Vasco se reduce a 73 millones en el primer semestre, frente a más de 1.000 en todo 2024

Mikel Calvo

Martes, 7 de octubre 2025, 00:45

Comenta

La incertidumbre financiera internacional enfría el desembarco de capital extranjero en Euskadi. En la primera mitad de año, la inversión neta -resultado de restar las ... desinversiones a la inversión bruta- apenas alcanzó los 73 millones de euros, una cifra que, aunque no comparable directamente con los ejercicios completos, anticipa un retroceso significativo respecto a los últimos años. En 2024, la inversión neta sumó 1.031 millones; en 2023, 1.365 millones; y en 2022 rozó los 3.900 millones. El frenazo, además, no es exclusivo de Euskadi: en el conjunto de España la inversión neta se redujo un 58% en el primer semestre, hasta los 5.534 millones. Aunque este tipo de operaciones suele concentrarse en la segunda mitad del ejercicio, y la esperada bajada de tipos en EE UU podría reactivar la actividad de fondos y capital riesgo, la tendencia apunta a un ciclo de mayor cautela inversora por la debilidad europea y el proteccionismo estadounidense, advierten fuentes del sector a este periódico.

