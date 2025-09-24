El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Galán transforma Iberdrola en una empresa centrada en redes eléctricas y en Reino Unido y EE UU

Anuncia un plan de inversiones sin precedentes de 58.000 millones hasta 2028 y un reparto récord de dividendos de otros 20.000 millones

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 09:21

Iberdrola consolida el cambio en su apuesta de modelo de negocio. Y la compañía tiene claro cuáles son «sus prioridades: las redes eléctricas reguladas; y ... también cuáles son los principales destinos geográficos: el Reino Unido y los Estados Unidos». Con esa contudencia lo anota su nuevo plan estratégico. La eléctrica vasca avanza así en la apuesta por centrar su operativa en el desarrollo de las redes que transportan la electricidad desbancando así a la actividad de generación energética.

