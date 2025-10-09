El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El horizonte industrial vasco

Ver 7 fotos

El horizonte industrial vasco

Expertos analizan como la geopolitica condiciona el futuro de la industria vasca en el encuentro empresarial organizado por EL CORREO

Tomás Ondarra

Tomás Ondarra

Jueves, 9 de octubre 2025, 21:09

Comenta

El Hotel Carlton de Bilbao acogió ayer el encuentro empresarial 'Geopolítica y su impacto en la industria vasca', organizado por EL CORREO y patrocinado por EY, firma líder en servicios de auditoría, fiscalidad, estrategia, asesoramiento en transacciones y consultoría. El acto, presentado por la periodista Ainhoa García, se abrió con la intervención de Pablo Sanz, socio responsable de la Zona Norte en EY. Después tomó la palabra el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, y la sesión plenaria se cerró con una ponencia de Eduardo Madina, senior advisor en EY. A continuación, se celebró una mesa redonda moderada por el periodista de la sección de Economía de EL CORREO Lucas Irigoyen, con Raül Blanco, director ejecutivo de Estrategia en SAPA; Begoña San Miguel, presidenta de la Federación Vizcaína de Empresas del Metal; Lorea Aristizábal, directora de Desarrollo Corporativo en CIE Automotive; y Jorge González, CEO de Ormazabal.

Al encuentro asistieron Iñaki Ruiz, viceconsejero de Economía; Teresa Laespada, diputada de Empleo de la Diputación Foral de Bizkaia; José Ignacio Zudaire, presidente de la Cámara de Comercio de Bilbao; Gregorio Rojo, presidente de la Cámara de Comercio de Álava; Iñigo Barrenechea, director general, y Óscar Villasante, director de EL CORREO; Carlos García Buendía, subdelegado del Gobierno; Begoña Gil y Goyo Zurro, vicepresidenta y portavoz del Grupo Socialista, respectivamente, de las Juntas Generales de Bizkaia; Jon Ander de las Fuentes, presidente de Euskaltel; Manu Mosteiro, presidente de Versia; Leyre Madariaga, directora de Asuntos Europeos de Tecnalia; Eider Bilbao, concejala de Educación de Bilbao; Tamara Yagüe, presidenta de Confebask; Guillermo Buces, presidente de Cebek; Javier Garcinuño, director de Bilbao Ekintza; Fernando Castiella, director general de Recursos Humanos de VOCENTO; Adolfo Lorente, subdirector de EL CORREO; María Goti, directora gerente en Álava; Amaia Ruiz, directora comercial; y Ana Barandiaran, responsable de Economía.

También asistieron, Joseba Aurrekoetxea, Carmelo Lezana, Jon Ortuzar, Mikel Etxebarria, los cónsules honorarios, Javier Font (Suecia), Gonzalo Álvarez (Cabo Verde), Virginia Knörr, Manu Alvarez, José Miguel Zaldo (Marruecos) y Sylvie Lagneaux (Bélgica); Víctor Pérez de Guezuraga, Kepinska Katarzyna, Leónidas Gutiérrez, Macarena Abiega, Jaime Fernández, Arantza Estefanía, Adolfo Rey, Iñigo Calvo, Héctor Beaskoetxea, Henar González, Alex Jacob, Santi Martínez y Francisco Pedraza.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La confesión de Unai Simón: «Me da ardor de estómago jugar con la camiseta rosa o morada en los partidos de Champions en San Mamés»
  2. 2

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  3. 3

    El motivo que ha llevado a un avión del Gobierno francés a sobrevolar Bizkaia durante horas
  4. 4

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  5. 5

    4 detenidos y 40 identificados en una megarredada contra la venta ilegal en Cortes
  6. 6 El exjugador del Athletic que se ha convertido en banquero privado
  7. 7

    «Senegal se va a quedar con nuestros atuneros»
  8. 8

    Trump confía en que la tregua en Gaza se convierta en una «paz duradera en Oriente Medio»
  9. 9 Condenan al Athletic a indemnizar con 14.000 euros a una exjugadora
  10. 10 Gastronomika rinde honores a la nobleza de la chuleta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El horizonte industrial vasco