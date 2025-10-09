El horizonte industrial vasco

Tomás Ondarra Jueves, 9 de octubre 2025, 21:09 Comenta Compartir

El Hotel Carlton de Bilbao acogió ayer el encuentro empresarial 'Geopolítica y su impacto en la industria vasca', organizado por EL CORREO y patrocinado por EY, firma líder en servicios de auditoría, fiscalidad, estrategia, asesoramiento en transacciones y consultoría. El acto, presentado por la periodista Ainhoa García, se abrió con la intervención de Pablo Sanz, socio responsable de la Zona Norte en EY. Después tomó la palabra el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, y la sesión plenaria se cerró con una ponencia de Eduardo Madina, senior advisor en EY. A continuación, se celebró una mesa redonda moderada por el periodista de la sección de Economía de EL CORREO Lucas Irigoyen, con Raül Blanco, director ejecutivo de Estrategia en SAPA; Begoña San Miguel, presidenta de la Federación Vizcaína de Empresas del Metal; Lorea Aristizábal, directora de Desarrollo Corporativo en CIE Automotive; y Jorge González, CEO de Ormazabal.

Al encuentro asistieron Iñaki Ruiz, viceconsejero de Economía; Teresa Laespada, diputada de Empleo de la Diputación Foral de Bizkaia; José Ignacio Zudaire, presidente de la Cámara de Comercio de Bilbao; Gregorio Rojo, presidente de la Cámara de Comercio de Álava; Iñigo Barrenechea, director general, y Óscar Villasante, director de EL CORREO; Carlos García Buendía, subdelegado del Gobierno; Begoña Gil y Goyo Zurro, vicepresidenta y portavoz del Grupo Socialista, respectivamente, de las Juntas Generales de Bizkaia; Jon Ander de las Fuentes, presidente de Euskaltel; Manu Mosteiro, presidente de Versia; Leyre Madariaga, directora de Asuntos Europeos de Tecnalia; Eider Bilbao, concejala de Educación de Bilbao; Tamara Yagüe, presidenta de Confebask; Guillermo Buces, presidente de Cebek; Javier Garcinuño, director de Bilbao Ekintza; Fernando Castiella, director general de Recursos Humanos de VOCENTO; Adolfo Lorente, subdirector de EL CORREO; María Goti, directora gerente en Álava; Amaia Ruiz, directora comercial; y Ana Barandiaran, responsable de Economía.

También asistieron, Joseba Aurrekoetxea, Carmelo Lezana, Jon Ortuzar, Mikel Etxebarria, los cónsules honorarios, Javier Font (Suecia), Gonzalo Álvarez (Cabo Verde), Virginia Knörr, Manu Alvarez, José Miguel Zaldo (Marruecos) y Sylvie Lagneaux (Bélgica); Víctor Pérez de Guezuraga, Kepinska Katarzyna, Leónidas Gutiérrez, Macarena Abiega, Jaime Fernández, Arantza Estefanía, Adolfo Rey, Iñigo Calvo, Héctor Beaskoetxea, Henar González, Alex Jacob, Santi Martínez y Francisco Pedraza.

