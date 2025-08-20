La Hacienda vizcaína comienza las devoluciones a los accionistas del IMQ

La Diputación de Bizkaia está constatando ya un pequeño roto fiscal derivado de la compra del IMQ por parte de Adeslas. Todo viene a cuenta ... de las plusvalías obtenidas por la operación y que declararon alrededor de 900 médicos tras la venta de su paquete accionarial a la aseguradora de Caixabank y Mutua Madrileña.

Según ha confirmado EL CORREO con varios de los antiguos socios del IMQ, la Hacienda foral está respondiendo positivamente a todas las reclamaciones, efectuando ya la devolución de los cobros realizados en 2023 por el traspaso de los paquetes accionariales a Adeslas. Los importes en el caso de los socios con mayor antigüedad, aquellos que figuran desde principios de los años 80, están siendo ligeramente superiores a los 34.000 euros.

A la propuesta de compra de Adeslas respondió el 80% de los 1.140 accionistas de la entidad bilbaína. La media de permanencia en la entidad de estos médicos supera los 15 años, con lo que el impacto de las devoluciones que se van a suceder podría superar fácilmente los 10 millones, tal y como explican fuentes legales y mercantiles que participan en el procedimiento.

En 2023 Adeslas adquirió el 75% del IMQ por 225 millones. Un dinero, que tras un duro enfrentamiento entre los médicos del Igualatorio, fue aportado en la primera ventana de compra, en la que se pagaron 255.000 euros por cada paquete de 1.000 títulos que ostentaba cada uno de los médicos accionistas que aceptaron la oferta.

Tras la operación, la mayoría de los accionistas del IMQ declararon las ganancias sobre el criterio que asentó la Diputación en 2003. Aquel año el Igualatorio dejó de ser asociación para convertirse en sociedad anónima. Una reestructuración en la que los socios del IMQ se convirtieron en accionistas con un paquete de mil títulos de un valor de 14.500 euros, 14,50 cada acción.

La Hacienda vizcaína comunicó entonces que la reestructuración «no daba lugar a plusvalías tributables» -no habría que pagar por esos 14.500 euros-, pero también aclaró que el valor de las acciones del IMQ sería de «cero euros» y que esa sería la referencia, así como la fecha de adquisición, «a efectos de futuras transmisiones». La fecha de referencia que se toma para considerar el momento en que cada accionista tomó posesión de sus títulos y a qué precio es una cuestión fundamental para fijar la plusvalía. Porque con ese valor y los 255.000 euros a los que se vendió cada paquete a Adeslas se estableció la ganancia por la que pagar al fisco.

Modificación

Pero la Diputación, en una reunión el pasado mes de mayo con asesores legales de la operación, confirmó un cambio de criterio tras la consulta de un accionista que reclamó que la fecha de referencia que se adopte para calcular la plusvalía sea la de cuando el médico entró a formar parte de la asociación, antes incluso de su conversión en sociedad anónima.

El movimiento ha abierto la presentación de una cascada de declaraciones complementarias y de rectificación que, como explica Xabier Bilbao, del despacho San José Abogados, ya han comenzado a ser respondidas favorablemente con el ingreso correspondiente. Así que, señala, ya no se trata solo de un accionista aislado que, con una consulta tributaria, logró un tratamiento distinto. Sino que evidencia un cambio de criterio para aplicar la interpretación más favorable al accionista.

Y es que atendiendo a la nueva fecha de referencia, los accionistas del IMQ pueden declarar un precio de venta que ya no es cero euros, sino a partir de esos 14,50 euros por acción con que se determinó el valor en 2003, además, fijar como fecha de valor la entrada en la sociedad de médicos. Un hecho que puede abrir la puerta también a considerar los pagos de cuotas de socio, así como las diferentes derramas que se plantearon para ampliar el capital en los años noventa o para la adquisición de la clínica Vicente San Sebastián de Deusto.