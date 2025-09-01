El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un 63% de los titulados encontró un trabajo en menos de un año. Maika Salguero

Los universitarios vascos cobran de media 1.828 euros y los de la FP, 1.426

Tres de cada cuatro licenciados en los últimos tres años aseguran que volverían a elegir los mismos estudios

Sergio Llamas

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:52

Los estudiantes vascos que han completado su formación en la universidad durante los tres últimos años cobran de media 1.828 euros. Así se desprende ... de la última encuesta de inserción laboral, con datos del último trimestre de 2024, que analiza las trayectorias profesionales de más de 21.000 estudiantes que han obtenido una licenciatura, han completado su Formación Profesional o se han hecho con un certificado de profesionalidad. En el caso de los egresados de la FP el salario neto alcanza los 1.426 de media y para quienes han obtenido el certificado, los 1.266.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tarde de retenciones en la A-8 dirección Bilbao con tres accidentes múltiples
  2. 2

    Laporte y el Al-Nassr avanzan en la negociación, pero aún no hay acuerdo
  3. 3

    El ridículo botín por el que asesinaron a Mati Muñoz
  4. 4

    No hace falta que lo devuelvas, quédatelo: ¿por qué te ofrecen esto cada vez más tiendas online?
  5. 5 Itinerario de la etapa Bilbao-Bilbao de la Vuelta Ciclista a España: ¿a qué hora pasa por mi pueblo?
  6. 6 Álex García se despide de Verónica Echegui con una emotiva carta: «Mis ojos han llorado mucho estos días, Vero»
  7. 7

    Muere una mujer de 33 años en un accidente entre dos turismos en Lemoa
  8. 8 Ander Herrera sobre su fichaje por el Athletic: «Me vendieron para que mis compañeros pudiesen cobrar»
  9. 9

    Comienzan dos años clave para relanzar Bilbao y Bizkaia
  10. 10

    Valverde, tras su roja: «Ha sido por mis aspavientos, pero con una amarilla lo hubiera solventado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los universitarios vascos cobran de media 1.828 euros y los de la FP, 1.426

Los universitarios vascos cobran de media 1.828 euros y los de la FP, 1.426