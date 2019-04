Erkoreka espera que Euskaltel mantenga el arraigo Erkoreka, durante uan rueda de prensa. / JESÚS ANDRADE El Ejecutivo no prevé en este momento entrar en la empresa de comunicaciones y esperará a conocer las consecuencias de esta operación para determinar si toma alguna decisión DAVID GUADILLA Martes, 9 abril 2019, 13:49

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha dicho que el Ejecutivo de Urkullu espera que el control de Euskaltel por parte de la firma británica Zegona no suponga el desarraigo de la compañía telefónica. Al término de la reunión semanal del gabinete, Erkoreka, preguntado directamente por si el Ejecutivo va a actuar de alguna manera, ha apuntado que por el momento va a esperar hasta ver en qué deriva la operación mercantil.

En cualquier caso, Erkoreka ha mostrado su esperanza en que Euskaltel mantenga su arraigo en el País Vasco, donde nació; y, asimismo, su capacidad tractora desde el punto de vista tecnológico para otras empresas de la comunidad autónoma.

Asimismo, el portavoz del Ejecutivo autonómico espera que el cambio en el accionariado no afecte a los empleos, y confía en que la nueva situación no afecte a los valores fundamentales que identifican a Euskaltel. Además, ha dejado claro que por el momento el Gobierno vasco no tiene intención de emprender una «actuación inmediata» en la empresa y ha defendido que es «más prudente, oportuno y correcto» esperar a conocer antes el alcance de la operació