El Gobierno vasco amplía en un mes el plazo para solicitar las ayudas del 'renove' de coches El consejero Jauregi anuncia en Múnich que las subvenciones se extienden hasta el 15 de octubre

Gonzalo Ruiz Miércoles, 10 de septiembre 2025, 17:35 Comenta Compartir

El Gobierno vasco ha anunciado este miércoles que el plazo para solicitar las ayudas del plan 'Renove' para la adquisición de vehículos nuevos de cualquier motorización (siempre y cuando las emisiones sean bajas) se ampliará hasta el 15 de octubre, ya que el plazo expiraba en apenas cinco días, el 15 de septiembre. Así lo ha anunciado el consejero de Industria del Ejecutivo autonómico, Mikel Jauregi, en el Salón del Automóvil de Múnich, una cita cargada de importancia para la industria europea en la que los fabricantes europeos presionarán a Bruselas para solicitar medidas que refuercen la competitividad de una industria sobre la que, en estos momentos, acechan nubarrones como la prohibición de vender vehículos de combustión a partir de 2035, las estrictas normativas europeas de emisiones o la feroz competencia china en el mercado europeo.

Sea como sea, el consejero ha destacado que, hasta el momento, el plan 'Renove' (que entró en vigor a principios de abril) «ha impulsado la demanda de matriculaciones en Euskadi en cerca de un 30%» con respecto a 2024. Ha presentado este programa como un ejemplo de ayudas que «impulsan la neutralidad tecnológica como vía para avanzar en la descarbonización y generar nueva demanda y actividad económica». Ha recalcado que se trata de un modelo exportable tanto a nivel español como europeo, y que está teniendo «un efecto directo sobre la renovación del parque», que según los últimos datos se sitúa en los 14,9 años de media en Euskadi, así como «en la reducción de emisiones y la activación económica».

A finales de marzo, Jauregi anunció este programa de ayudas, que otorgan hasta 3.500 euros para comprar un nuevo vehículo en caso de achatarrar otro de más de 20 años o que emita más de 175 gramos de dióxido de carbono por kilómetro recorrido. En su intervención señaló que el gran objetivo del plan era el de sustituir unos 2.000 coches contaminantes de las carreteras vascas. Hasta el momento, y según los últimos datos de los que dispone el Ente Vasco de la Energía, organismo que gestiona los fondos, las solicitudes que han realizado los vascos desde su entrada en vigor se cifran en 1.759, de las cuales 1.285 se han calificado ya de favorables y 977 ya han sido abonadas.

Cabe destacar que actualmente, Euskadi también cuenta con el Plan Moves para comprar un vehículo, aunque en este caso solo entran los electrificados. Estas ayudas parten del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y brindan hasta 7.000 euros para adquirir un eléctrico puro o un híbrido enchufable, aunque ambas ayudas no son compatibles. Además, el presupuesto de estas ayudas está cerca de agotarse en Euskadi al calor de una demanda creciente por los modelos de esta tecnología.

Declaración de Múnich

El consejero Jauregi se encuentra actualmente en Múnich abanderando una delegación vasca, y junto a representantes de la industria vasca de la automoción para participar en la firma de la Declaración de Múnich, un compromiso promovido por la Alianza de Regiones Automotrices (ARA) cuyo objetivo principal es asegurarse de que la Comisión Europea siga manteniendo a la automoción como un pilar de la competitividad y bienestar europeo. Se trata de un sector en el que trabajan cerca de 40.000 vascos y que genera un gran porcentaje del PIB vasco.

En este contexto, durante el evento Jauregi ha defendido la neutralidad tecnológica como una pata crucial para «avanzar hacia una movilidad más sostenible». Por otro lado, ha valorado positivamente la revisión a la hoja de ruta 2035 anunciada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leye, y ha instado a que se tomen medidas urgentes, como exigir financiación específica, flexibilidad regulatoria y diálogo estructurado con las regiones para salvaguardar empleo, talento e innovación en un contexto claramente marcado por la inestabilidad comercial a nivel global y la transición verde.