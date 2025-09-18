El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los creeadores de Kreios Space.

El fondo de inversión de la OTAN entra en Kreios Space en una ronda de 8 millones

Cierra así su primera operación en España, en la empresa de satélites gallega

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Jueves, 18 de septiembre 2025, 16:31

El Fondo de Innovación de la OTAN ha desembarcado por primera vez en España liderando una ronda de financiación de 8 millones para la startup ... gallega Kreios Space, una empresa fundada en 2021 que ha desarrollado una tecnología para operar satélites en la órbita terrestre muy baja (VLEO, por sus siglas en inglés). Así, Kreios Space ha completado la mayor ronda de inversión europea en este segmento, con un total de ocho millones de euros. Una operación que ha sido liderada por el propio Fondo de Innovación de la OTAN y JOIN Capital, aunque también ha contado con la participación de Grow Venture Partners, Xesgalicia, vehículo de inversión y capital riesgo de la Xunta de Galicia, y Tasivia Global.

