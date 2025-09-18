El fondo de inversión de la OTAN entra en Kreios Space en una ronda de 8 millones

El Fondo de Innovación de la OTAN ha desembarcado por primera vez en España liderando una ronda de financiación de 8 millones para la startup ... gallega Kreios Space, una empresa fundada en 2021 que ha desarrollado una tecnología para operar satélites en la órbita terrestre muy baja (VLEO, por sus siglas en inglés). Así, Kreios Space ha completado la mayor ronda de inversión europea en este segmento, con un total de ocho millones de euros. Una operación que ha sido liderada por el propio Fondo de Innovación de la OTAN y JOIN Capital, aunque también ha contado con la participación de Grow Venture Partners, Xesgalicia, vehículo de inversión y capital riesgo de la Xunta de Galicia, y Tasivia Global.

Los satélites desarrollados por la compañía gallega son capaces de volar a una altura situada entre los 150 y 400 kilómetros por encima del planeta (una distancia hasta ahora impensable por la resistencia atmosférica), y pueden capturar imágenes tres veces más nítidas que los sistemas actuales, además de ofrecer conectividad de banda ancha directa al dispositivo. De esta forma, la compañía gallega ha desarrollado su tecnología propia de propulsión de plasma (Air-Breathing Electric Propulsion o ABEP), algo que les permite captar el aire de la atmósfera y utilizarlo como combustible. Así, los satélites pueden mantenerse en órbita durante años en lugar de días, lo que abre un espacio con enormes implicaciones en defensa, conectividad y soberanía tecnológica.

Se trata de un activo que puede ser de gran utilidad para Europa y también servirá reducir su dependencia de tecnología proveniente de Estados Unidos. En este sentido, David Ordonez, desde el fondo de innovación del organismo, indica que esta tecnología es «un salto decisivo hacia la nueva frontera de la órbita terrestre muy baja», subrayando su relevancia para la seguridad europea. Asimismo, Adrián Senar, cofundador y consejero delegado de Kreios Space destaca que esta tecnología brinda a Europa «ojos más precisos, mayor conectividad y más libertad espacial». Además, añade que con esta financiación «permitirá que probemos la tecnología en órbita y hacer de esta tecnología un terreno donde Europa lidere en vez de ser perseguidora».

Actualmente, la startup gallega cuenta con un equipo de 17 personas y el respaldo de inversores y expertos europeos de entidades como Thales, JAXA y la Agencia Espacial Europea (ESA), además de recibir apoyo del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) y de la Agencia Espacial Española a través del Programa Tecnológico Espacial.