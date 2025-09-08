La falta de Presupuestos complica la ampliación de fondos

La actual convocatoria del Plan Moves está financiada exclusivamente por el Gobierno español, más concretamente por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto ... Demográfico (Miteco). Este traspasa los fondos asignados a las comunidades y finalmente son ellas las encargadas de gestionar los fondos por su cuenta.

La cuestión es que, ante la inminente finalización de los fondos en ciertas comunidades, el Gobierno se encuentra en un brete, ya que su hoja de ruta energética es clara: avanzar lo máximo posible en la movilidad sostenible. El problema reside en que los Presupuestos Generales del Estado están prorrogados desde 2023 y sin una nueva aprobación -tarea complicada debido a la falta de apoyos parlamentarios-, el Miteco tiene muy difícil sacar adelante más ayudas.

Ante esta situación, desde el ministerio que dirige Sara Aagesen se han «comprometido» a inyectar todos los fondos que necesiten las comunidades dependiendo de la demanda de solicitudes, según La Tribuna de Automoción. Una de las opciones para conseguir los recursos necesarios es a través del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), transfiriendo dinero de otra partida. Si no, otra fórmula consistiría en aprobar un crédito extraordinario, aunque ello involucraría al Ministerio de Hacienda, con todas las dificultades que ello conlleva. Sea como sea, desde el sector consideran imperativa cualquier medida que aporte certidumbre y que trabaje en pos de evitar una posible paralización del mercado eléctrico.