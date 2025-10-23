El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un operario de la automoción, uno de los sectores más afectados por la crisis arancelaria E.C.

Las exportaciones vascas sufren un desplome histórico en agosto lastradas por la crisis de la automoción

Los envíos al exterior registran una caída del 29% en el primer mes con el acuerdo EE UU- UE en vigor

Félix Montero

Félix Montero

Jueves, 23 de octubre 2025, 10:29

Comenta

Los efectos de la rocambolesca andanada arancelaria desatada por Donald Trump ya se hacen notar en Euskadi. Tras meses en los que las estadísticas ofrecían ... una imagen distorsionada por los envíos comprometidos y por empresas que vendían incluso a pérdidas a la espera de ver cómo concluía la negociación, los peores pronósticos se han confirmado. El primer mes de aplicación del acuerdo comercial entre Bruselas y Washington –que fija barreras aduaneras genéricas del 15%– ha dejado un golpe histórico. En agosto, las exportaciones vascas se desplomaron un 29% respecto al mismo mes del año anterior. Es el mayor retroceso registrado en estas fechas desde que existen estadísticas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Por qué parte del público de San Mamés encendió las linternas de sus móviles durante el partido?
  2. 2

    Fallece un trabajador de 45 años al quedar atrapado en el torno de una empresa en Arrigorriaga
  3. 3 El dinero que se embolsa el Athletic por ganar al Qarabag
  4. 4

    La Ertzaintza aconseja a sus agentes no usar torniquetes para ayudar a los ciudadanos
  5. 5 Las 15 confesiones de Isabel Preysler que sorprenden en su autobiografía
  6. 6

    «Me robaron 3.500 euros y los vecinos me están ayudando»
  7. 7 Detenido en Santutxu un miembro de Herri Norte por agredir a un aficionado ultra del Betis
  8. 8

    Osakidetza habilitará un vacunódromo en La Casilla para hacer frente a la epidemia de la gripe
  9. 9

    El joven acusado de violar a Izaro que huyó hace un mes a Mali comparece online ante el juez
  10. 10 Turrón y jamón caducados en las cestas de Navidad de Getxo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las exportaciones vascas sufren un desplome histórico en agosto lastradas por la crisis de la automoción

Las exportaciones vascas sufren un desplome histórico en agosto lastradas por la crisis de la automoción