El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Recolectores de aceitunas. Óscar Chamorro

Las exportaciones de coches y aceite se desploman más de un 10% por los aranceles de Trump

La guerra comercial golpea las ventas de España a EE UU con una caída general del 5% en el primer semestre y el déficit comercial con Washington se dispara casi un 40%

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Lunes, 18 de agosto 2025, 12:03

Las estadísticas oficiales comienzan a reflejar las consecuencias de la guerra comercial y la política arancelaria decretada por Donald Trump con el resto del ... mundo. Los datos recogidos en el informe mensual de Comercio Exterior que publicó este lunes el Ministerio de Economía y Comercio reflejan que las exportaciones de España a Estados Unidos se han desplomado un 5,1% en el primer semestre del año. Solo en el mes de junio, cuando los aranceles impuestos eran ya del 10%, las ventas cayeron un 6,5% respecto al mismo mes del año pasado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    ¿Aprobarías un psicotécnico como el que suspendió el 90% de los aspirantes a ertzaina? Compruébalo aquí
  2. 2

    La alcaldesa de Ondarroa, de Bildu, denuncia la expulsión de un policía municipal de las txosnas
  3. 3 El nuevo accesorio estrella en la barra de las txosnas de Aste Nagusia que sustituye a las cuerdas de plástico
  4. 4 Solo 12 participantes en la tradicional bajada de las goitiberas de Aste Nagusia: «Un desastre»
  5. 5

    El Ayuntamiento estudia sancionar a la empresa encargada de montar el escenario de Abandoibarra
  6. 6

    Más de 740.000 vascos pagarán 120 millones por no ajustar la subida de precios al IRPF
  7. 7

    Así fue la primera noche de Aste Nagusia en urgencias de Basurto: «Vienen más por golpes que por borracheras»
  8. 8

    El debut soñado de Robert Navarro: marca a los 14 minutos y limpia la bota a Nico Williams
  9. 9 El bar de playa mejor valorado de Bizkaia: buenos pintxos en un enclave privilegiado
  10. 10 Álvaro Garrido sale de la mina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las exportaciones de coches y aceite se desploman más de un 10% por los aranceles de Trump

Las exportaciones de coches y aceite se desploman más de un 10% por los aranceles de Trump