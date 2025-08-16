El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Euskadi es la tercera comunidad que más trabajadores atrae pero su formación es baja

Solo Madrid y Baleares superan al País Vasco, que registra un saldo interregional de 20.600 profesionales

Ana Barandiaran

Ana Barandiaran

Sábado, 16 de agosto 2025, 00:13

Euskadi está bien posicionada en la feroz batalla de las comunidades autónomas por atraer talento en medio de una crisis demográfica generalizada por el envejecimiento ... de la población. Así, es la tercera autonomía con un mayor flujo interregional positivo de trabajadores de toda España, solo por detrás de Madrid y de Baleares. En 2024 captó 20.700 profesionales más de los que perdió. Pero hay matices que ensombrecen este balance. El principal de ellos es que la fuerza laboral que entra es fundamentalmente de baja cualificación, con estudios elementales o como mucho con la educación secundaria obligatoria.

