Euskadi amplía su plan 'renove' de coches y pide a Madrid más fondos para el Moves
El Gobierno vasco aumenta en dos millones las ayudas para la compra de vehículos de bajas emisiones
Martes, 7 de octubre 2025, 11:59
El tirón del coche eléctrico y de los modelos menos contaminantes ha desbordado todas las previsiones en Euskadi. Tanto que el Ejecutivo autonómico se ha ... visto obligado a ampliar en dos millones el presupuesto del plan 'renove', destinado a rebajar la edad del parque móvil, cuya medida de edad se sitúa en los 14,9 años. Lakua también ha reclamado al Gobierno central que amplíe el presupuesto del Moves III, dirigido a la compra de coches eléctricos.
En un contexto marcado por la necesidad de acelerar la transición energética, el Gobierno vasco puso en marcha el pasado abril su plan 'renove', dotado con cinco millones de euros y concebido para rejuvenecer el parque móvil sin discriminar tecnologías. Es decir, su alcance va más allá de los eléctricos puros e incluye también híbridos enchufables, de gas o cualquier modelo que contribuya a reducir las emisiones y avanzar hacia una movilidad más limpia. Pues bien, según ha explicado este martes por la mañana el consejero de Industria, Mikel Jauregi, este programa «ha superado todas sus expectativas» y ya acumula más de 2.000 solicitudes, el volumen inicialmente previsto. Ante esta avalancha, el Ejecutivo ha decidido ampliar en dos millones de euros la dotación y prorrogar el plazo de solicitudes hasta el 15 de octubre.
