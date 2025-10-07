El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Fábrica de Mercedes en Vitoria

Euskadi amplía su plan 'renove' de coches y pide a Madrid más fondos para el Moves

El Gobierno vasco aumenta en dos millones las ayudas para la compra de vehículos de bajas emisiones

Félix Montero

Félix Montero

Martes, 7 de octubre 2025, 11:59

El tirón del coche eléctrico y de los modelos menos contaminantes ha desbordado todas las previsiones en Euskadi. Tanto que el Ejecutivo autonómico se ha ... visto obligado a ampliar en dos millones el presupuesto del plan 'renove', destinado a rebajar la edad del parque móvil, cuya medida de edad se sitúa en los 14,9 años. Lakua también ha reclamado al Gobierno central que amplíe el presupuesto del Moves III, dirigido a la compra de coches eléctricos.

