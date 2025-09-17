El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Reuters

El euro rompe máximos de cuatro años ante la primera bajada de tipos de la 'era Trump'

La Reserva Federal retomará hoy los recortes en las tasas de referencia en plena embestida de la Casa Blanca a su independencia

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:01

No hay duda en el mercado. La Reserva Federal (Fed) de EE UU rebajará hoy los tipos de interés por primera vez en la 'era ... Trump'. Una decisión descontada desde hace semanas entre los inversores, pero que hoy toma especial relevancia en medio de las presiones sobre la independencia del organismo, muy dividido ante la presencia de algunos miembros del comité que buscarán un recorte mayor al finalmente acordado, de 25 puntos básicos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jon Uriarte abre la puerta a una posible ampliación de San Mamés «con una inversión muy fuerte»
  2. 2

    Robert Redford, la estrella comprometida, muere a los 89 años
  3. 3

    Selton Sued, el gran talento de Lezama que resquebrajó al Arsenal en la Youth League
  4. 4 Muere a los 25 años Martina García, dirigente de Podemos Castilla-La Mancha
  5. 5

    Los principales empresarios de Israel acusan a Netanyahu de llevar al país a una «recesión peligrosa y sin precedentes»
  6. 6

    ¿Está a punto de colapsar la corriente marina de la que depende el clima en Europa?
  7. 7

    Arteta se deshace en elogios a San Mamés: «Uno de los mejores campos en los que he jugado»
  8. 8

    Los funcionarios vascos contarán con su nuevo modelo de teletrabajo en enero
  9. 9

    Junts pacta con el PSOE que las empresas de más de 250 empleados atiendan en catalán, incluso fuera de Cataluña
  10. 10

    Israel desoye el clamor internacional e invade Gaza mientras la ONU denuncia el «genocidio»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El euro rompe máximos de cuatro años ante la primera bajada de tipos de la 'era Trump'

El euro rompe máximos de cuatro años ante la primera bajada de tipos de la &#039;era Trump&#039;