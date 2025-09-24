Los españoles gastan cinco veces más en sus viajes al extranjero que por el país

Los españoles están viajando más este año que el pasado. Los datos del INE correspondientes al segundo trimestre (abril a junio) revelan que los residentes ... realizaron un total de 46,4 millones de salidas en este periodo, un 3% más que el año pasado, pero sobre todo crecieron los viajes al extranjero: un 12% más que hace un año. Los elevados precios del turismo supusieron que aunque los viajes aumentaron apenas un 3%, el gasto se elevó un 9,7% de media, hasta los 15.200 millones de euros.

Y si se pone el foco en el turismo al extranjero esta cifra se dispara. El gasto en los viajes fuera de España se incrementó un 14,3% respecto al segundo trimestre del año pasado, hasta los 5.206 millones. En los viajes dentro del país los españoles gastaron cerca de 10.000 millones, un 7,5% más que hace un año.

Llama la atención la diferencia en el gasto medio de los turistas dependiendo de su destino. Mientras que los españoles gastan 1.003 euros de media en sus desplazamientos fuera de España, solo desembolsan 242 euros en sus viajes en el país, cinco veces menos. El gasto medio diario también es mucho más elevado en los viajes al extranjero: 153 euros al día en los viajes de los españoles por el extranjero, y 76 euros al día cuando viajan dentro de las fronteras.

El 89% de los viajes de los españoles se hicieron dentro de su país, solo el 11% se dirigieron al extranjero, casi 5,2 millones de desplazamientos en esos tres meses del año. Aún así supone un incremento del 12% respecto a los desplazamientos fuera de España que se hicieron en la primavera de 2024. De hecho, se realizaron más viajes a Andalucía (7,9 millones de desplazamientos, el 17% del total) y a Cataluña (6,8 millones de viajes, el 15% del total) que al extranjero. Comunidad Valenciana, Castilla y León y la Comunidad de Madrid completan los cinco principales destinos vacacionales de los españoles en el segundo trimestre.