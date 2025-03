«Si las EPSV no han participado en inversiones en Euskadi es por falta de ofertas, así de claro»

La Federación de EPSV de Euskadi agrupa a 48 entidades que gestionan 30.000 millones de euros que más de un millón de vascos ahorran ... en sus planes de pensiones. Un patrimonio que el lehendakari, Imanol Pradales, señaló directamente la semana pasada en su propuesta de invertir 4.000 millones en la industria vasca. El presidente de la federación, Ignacio Etxebarria, reitera la disposición de las EPSV para invertir en proyectos que se alineen con los plazos del ahorro de las pensiones y aclara que si no lo han hecho antes es por falta de ofertas. Y sobre la reforma fiscal, celebra que recoge el «trabajo de 20 años» para generalizar las EPSV, así que si no sale adelante, «se perderá una gran oportunidad».

- Firmaron la 'Alianza Financiera Vasca' para lograr una inversión en la industria de 4.000 millones. ¿A qué se comprometen?

- Es un protocolo de intenciones, un lugar de encuentro para coordinarnos desde el convencimiento de que es importante invertir en este país con vocación industrial y arraigo.

- ¿Hay compromiso de inversión?

- No se recoge expresamente en el protocolo un compromiso de inversión. Se establece un mecanismo de coordinación en el que el Gobierno quiere hacer de impulsor planteando proyectos.

- ¿Y qué hará la federación?

- La información que reciba se trasladará a las entidades. Es cada una, según su política de inversión, la que tiene que determinar si entra en las operaciones.

- El lehendakari citó expresamente su patrimonio de 30.000 millones, ¿se sienten señalados? ¿Deberían haber participado en más inversiones?

- No es porque no hayamos querido, es que no se han hecho ofertas, así de claro. Además, la propia normativa nos ha cerrado el campo. En su día pedimos elevar hasta el 8% la cantidad del patrimonio que se puede invertir en el socio protector de la EPSV y se nos negó. Es algo que, por ejemplo, en el caso de Lagun Aro podría haber beneficiado a las cooperativas. Pero con los cambios anunciados, iremos dando pasos. Tampoco se puede olvidar que ese dinero debe garantizar las pensiones, por lo que requiere unos parámetros concretos en la inversión.

- El protocolo habla de arraigo, ¿entra en esos parámetros?

- Claro. La clave es que se alineen los plazos. Las EPSV son ahorro a largo, ahí es donde puede estar la disponibilidad. Lo bueno del protocolo es que se va a crear una relación fluida entre el Gobierno y las entidades posibilitando sinergias y conocimiento de proyectos. Los trasladaremos a las entidades, pero serán sus juntas de gobierno las que tomen la decisión, sus representantes, los sindicatos. Son ellos los que tienen la última palabra. Y, por supuesto, con un rigor como el que ha caracterizado siempre a las EPSV en Euskadi.

- Las EPSV son protagonistas de la reforma fiscal, ¿qué les parece la propuesta de las diputaciones?

- Es la aportación fiscal a todo un proceso. Queríamos que las EPSV dejaran de ser un instrumento financiero para que fueran una herramienta de protección social. Y lo hacen con medidas para priorizar el cobro en forma de renta que complemente la pensión, para que solo se paguen impuestos por el rendimiento y no por lo aportado o con deducciones para empresas y ahorradores.

- Pero PNV y PSE no encuentran los apoyos. ¿Qué ocurriría si decae la reforma?

- Llevamos 20 años peleando por este tema y habíamos conseguido que por parte de las administraciones se llegara a estas conclusiones para generalizar la penetración del sistema de previsión social. Si esto no sale, se pierde una gran oportunidad. Las EPSV han pagado 877 millones en prestaciones el último año. ¿Queremos mantener eso? No entenderíamos que los grupos políticos no apostaran.

- En los últimos años ha señalado dificultades para incorporar socios a las EPSV, ¿cómo ve ahora la situación?

- Es cierto que hemos tenido unos años de atonía, pero creo que con iniciativas como la EPSV de los autónomos desde las Cámaras de Comercio y el lanzamiento de Etorkizuna por parte de la patronal vizcaína eso va a cambiar. Es verdad que la creación de los planes de empleo en la normativa del Estado también empuja. Y el arreón fiscal de la reforma es determinante para avanzar también en esa dirección.

- Muchas empresas creen que los planes de empleo encarecen los costes laborales. ¿Qué les diría?

- Centrar la previsión complementaria en la empresa fideliza a tu gente y, además, genera fondos para la compañía. Hay que tener en cuenta que las aportaciones van a contar con deducciones en el Impuesto de Sociedades. Ahora, en el convenio del metal en Gipuzkoa, las empresas aportan algo más de un 2% y no por eso son menos competitivas.

- ¿Y a los sindicatos? Porque tampoco ellos plantean la EPSV como una prioridad en la negociación colectiva.

- Es verdad que la negociación colectiva no ha tenido esta prioridad. Es una cuestión de mentalidad, que con el tiempo cambiará. La gente empieza a preocuparse por la jubilación mucho antes. No soy catastrofista, el sistema público va a seguir, pero la pensión puede quedarse en un 70% del último salario. Y lo que está claro es que la apuesta del Estado avanza hacia un sistema de complemento.

- ¿Tiene sentido que haya dos EPSV de funcionarios en Euskadi?

- Hay cierto movimiento de integración en las entidades. En este caso, podría parecer lógico buscar una actuación conjunta por la gestión y por la cuantía de los fondos. Pero tienen dos mentalidades muy diferentes, es una decisión que deberían analizar Itzarri y Elkarkidetza.

- La apuesta es por las entidades preferentes, pero solo hay tres en Euskadi.

- Esas EPSV priorizan el rescate como renta, que es el objetivo. Pero no tenían ventajas fiscales sobre las demás. Es algo que se arregla con la reforma de impuestos.