Una energía que aporta ganancias millonarias al Gobierno vasco

La Ley Climática le obliga a dejar el ciclo combinado del Puerto de Bilbao y negocios que le han deparado 144 millones desde 2022

Lucas Irigoyen

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:03

El Gobierno vasco ha desarrollado una importante inversión en diferentes activos estratégicos relacionados con el gas en los últimos 20 años. Así, tiene el 50% ... de la regasificadora del Puerto de Bilbao, que comparte con Enagás bajo la denominación de Bahía de Bizkaia Gas. Cuenta también con el 25% de la central de ciclo combinado, Bahía de Bizkaia Electricidad, que comparte con el grupo suizo Gunvor (75%) y que es una de las principales estaciones de este tipo en España, también en el Puerto de Bilbao. Además, mantiene el control de un 10% del distribuidor de gas para el norte de España, Nortegas. La apuesta por este combustible llegó a materializarse también en la actividad de extracción con la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (Shesa), que impulsó un pozo de extracción en activo de la localidad de Sotés, en La Rioja y la búsqueda de un yacimiento al oeste de Vitoria.

