La guerra Ryanair-Aena se recrudece y el gestor acusa a la aerolínea de «atemorizar» a la ciudadanía

Ryanair lleva batallando contra Aena desde hace años, cuando tras la pandemia el gestor aeroportuario comenzó a solicitar que se acabara con la congelación de ... las tasas que cobran a las aerolíneas por sus servicios. La última batalla se ha librado este mismo miércoles, cuando la aerolínea irlandesa ha anunciado el recorte de 600.000 plazas y Aena ha contestado con un comunicado firmado por el propio presidente Maurici Lucena, en el que acusa a la compañía de «atemorizar» a la opinión pública con estas amenazas y decisiones empresariales.

«La insolencia y la desinhibición de las exigencias públicas de Ryanair a los gobiernos democráticos en los países en los que opera con sus aviones, para obtener ventajas económicas, revelan dos características muy arraigadas y poco edificantes de esta aerolínea», asegura Lucena en el texto. En datos, Aena ha propuesto una subida de las tarifas aeroportuarias en 2026 de 0,68 euros. En este sentido, el presidente de Aena indica: «Todo el mundo sabe que la decisión de un ciudadano de coger un avión no depende de que el billete de avión cueste 68 céntimos de euro más el año que viene, pero Ryanair insiste una y otra vez en lo contrario al tiempo que, sin sonrojarse, la aerolínea irlandesa sube sus billetes de avión en el último año un promedio del 21%».

Es más, en los aeropuertos regionales la subida de tarifas de Aena desde 2023 ha supuesto un incremento de los billetes de 2 euros, según informa el gestor, muy por debajo del promedio de los aeropuertos de la red, de unos 10 euros. Unas tarifas bonificadas en estos aeropuertos regionales que «demuestran el esfuerzo de Aena y el Gobierno de la promoción turística de estos territorios». Por ello, Maurici Lucena asegura que «no es verdad, por consiguiente, que Ryanair elimine rutas en estos aeropuertos porque las tarifas son caras. La realidad es más prosaica: las elimina porque Ryanair traslada sus aviones a los aeropuertos en los que puede fijar precios más altos en sus billetes de avión y ganar así más dinero, como por ejemplo en los grandes aeropuertos españoles».