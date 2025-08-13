El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La presidenta de la AVC, Ainara Herce, y la de la CNMC, Cani Fernández EFE

Las empresas vascas protagonizan el 10% de las operaciones autorizadas por Competencia

En el último año la CNMC intervino en 13 procesos con compañías de Euskadi afectadas, una cifra que asciende a 105 en la última década

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Miércoles, 13 de agosto 2025, 12:09

Desde 2014 ha habido 986 operaciones de integración o de compra de empresas que han requerido la autorización de la Comisión Nacional de los Mercados ... y la Competencia (CNMC). Una cifra de las que en el 10,6% de los casos, 105 procesos, ha habido implicada una empresa con sede en Euskadi o que tenía en el País Vasco centros importantes de actividad o compañías participadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Preocupación entre los vecinos de Getxo tras los últimos episodios violentos: «Cada vez están más agresivos»
  2. 2

    GKS denuncia su exclusión de las txosnas de Aste Nagusia por «razones políticas»
  3. 3

    El Balcón de la Lola reabre tras un mes cerrado por sanción
  4. 4 La aplaudida reflexión sobre los cuerpos en la playa de la nutricionista vasca Gabriela Uriarte
  5. 5 El ofertón de Roig a los socios del Villarreal para ver el partido contra el Barça en Miami
  6. 6

    El jueves vuelve el calor tras una breve tregua que empezó con una tormenta
  7. 7

    Dos detenidos por herir de gravedad a un joven en Getxo en una pelea con destornilladores
  8. 8

    Investigan a un influencer vasco por hacer acrobacias y lanzarse al agua desde el cargadero de Castro, que está en rehabilitación
  9. 9 Un británico lleva caminando 27 años para llegar a casa
  10. 10

    Susto en las piscinas de El Fango: «Atendimos en el bar a 8 niños por calor y ataques de ansiedad»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las empresas vascas protagonizan el 10% de las operaciones autorizadas por Competencia

Las empresas vascas protagonizan el 10% de las operaciones autorizadas por Competencia