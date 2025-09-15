ELA y LAB piden el apoyo de los grupos políticos al complemento de las pensiones

El rechazo del Gobierno vasco a fijar un complemento que iguale las pensiones más bajas al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha desatado el malestar del ... movimiento de pensionistas que promovió la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) y el recelo de los sindicatos. ELA y LAB han señalado este lunes que se sumarán a las movilizaciones organizadas el sábado en las tres capitales vascas (a las 12.00 horas en Gipuzkoa y en el Artium de Vitoria, y a las 18.00 en el Sagrado Corazón de Bilbao) y han acusado al PNV y al PSE de escudarse en un informe jurídico para impedir un debate que ha recibido el apoyo de 144.000 firmas, y que mantiene a 90.000 perceptores de estas prestaciones en la pobreza.

«El Gobierno ha planteado tres excusas para posicionarse en contra», ha denunciado el líder de ELA, Mitxel Lakuntza, en una rueda de prensa en la que también ha participado la coordinadora general de LAB, Garbiñe Aranburu. Lakuntza ha subrayado que la falta de competencia argumentada por el Gobierno autonómico «deja en evidencia que es una cuestión política y no técnica», y ha advertido que el sistema de prestaciones mediante la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) citado por el Ejecutivo solo da cobertura a 15.000 personas, mientras «miles reciben pensiones de entre 600 y 7000 euros».

También se ha mostrado crítico contra la advertencia del Ejecutivo de que una medida de este tipo supondría «un gasto inasumible», al no recoger en su respuesta ninguna cifra. «Deberían explicar de qué estamos hablando para que tengamos datos», ha defendido.

En la misma línea la portavoz de LAB ha reiterado que este complemento «mejoraría la vida de muchos pensionistas, y sobre todo de las mujeres» ya que suponen dos de cada tres afectados, y ha criticado la falta de un análisis técnico antes de cerrar la puerta al debate político. «El actual modelo de protección social que complementa las pensiones es totalmente insuficiente y no asegura una vida digna a los pensionistas», ha remarcado Aranburu, quien ha añadido que a la vista de la respuesta institucional «tampoco se hace un esfuerzo para dar respuesta a esta necesidad».

Concentración el día 25

Además de las protestas previstas para este sábado, el movimiento de pensionistas también ha anunciado una concentración el próximo día 25 en Vitoria ante un Parlamento que decidirá sobre su admisión a trámite en el Parlamento. Allí, según han avanzado ELA, LAB, ESK, Steilas, Etxalde e Hiru, demandarán a los partidos políticos que voten a favor de la iniciativa ante el apoyo que ha recibido de la ciudadanía. «Es una cuestión democrática. Evitar el trámite parlmanetario supone robar a la sociedad vasca la capacidad de debatir y acordar el modelo de protección social que necesita», han advertido.

Hace dos semanas el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, anunció que la iniciativa se debatirá en el Parlamento vasco pero no contará con el apoyo del Ejecutivo autonómico. Según trasladó, han emitido un criterio desfavorable a la ILP al no ajustarse a la normativa vigente, ni a los principios de sostenibilidad, equidad y coherencia del modelo vasco de protección social.