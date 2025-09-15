El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Movimiento de pensionistas reivindicando el debate de la ILP durante las fiestas de Bilbao. Manu Cecilio

ELA y LAB piden el apoyo de los grupos políticos al complemento de las pensiones

Los sindicatos se sumarán este sábado a las movilizaciones que piden igualar las prestaciones más bajas al SMI en las tres capitales vascas

Sergio Llamas

Lunes, 15 de septiembre 2025, 15:44

El rechazo del Gobierno vasco a fijar un complemento que iguale las pensiones más bajas al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha desatado el malestar del ... movimiento de pensionistas que promovió la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) y el recelo de los sindicatos. ELA y LAB han señalado este lunes que se sumarán a las movilizaciones organizadas el sábado en las tres capitales vascas (a las 12.00 horas en Gipuzkoa y en el Artium de Vitoria, y a las 18.00 en el Sagrado Corazón de Bilbao) y han acusado al PNV y al PSE de escudarse en un informe jurídico para impedir un debate que ha recibido el apoyo de 144.000 firmas, y que mantiene a 90.000 perceptores de estas prestaciones en la pobreza.

