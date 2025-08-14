El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Las diputaciones forales ingresan 850 millones más hasta julio

El aumento en casi 200 millones de los ingresos por ajustes con el Estado y un IRPF y un IVA que crecen más de un 10% son los principales soportes de la recaudación

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Jueves, 14 de agosto 2025, 13:22

Una vez finalizada la campaña de la Renta, la que más desembolso supone para las Haciendas por las devoluciones que han de realizar a los ... ciudadanos, los datos de las diputaciones vascas ofrecen un plácido paisaje en la recaudación. Así, hasta el mes de julio, han ingresado a cargo de los impuestos un total de 12.304 millones, son 857 más que el año pasado y supone un crecimiento del 7,5%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere el niño baracaldés de 11 años que fue evacuado a Cruces desde las piscinas de El Fango
  2. 2

    «No van a parar hasta matar a mi hijo»
  3. 3

    Aburto pide tolerancia: «No quiero que Bilbao se convierta en ningún pueblo del sur del Estado»
  4. 4 El SEPE dará un tijeretazo a los 570 euros del subsidio por desempleo al cumplirse medio año de ayuda
  5. 5 Montse Tomé rompe su silencio: «¿Jenni? Tuve que ir a un juicio a defender por qué no venía. Me pareció raro»
  6. 6 Un periodista de TVE carga contra un atleta israelí por su polémico gesto: «Debería ser expulsado para siempre del deporte»
  7. 7

    Iñigo Martínez: «Me hubiera gustado salir mejor del Athletic»
  8. 8 El Cervantes retira la bandera española en el palacete del PNV en París
  9. 9

    El feliz debut de Muniain como entrenador
  10. 10

    El «penoso estado» del puerto deportivo de Getxo: «Lleno de suciedad y ratas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las diputaciones forales ingresan 850 millones más hasta julio

Las diputaciones forales ingresan 850 millones más hasta julio