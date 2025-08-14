Las diputaciones forales ingresan 850 millones más hasta julio

Una vez finalizada la campaña de la Renta, la que más desembolso supone para las Haciendas por las devoluciones que han de realizar a los ... ciudadanos, los datos de las diputaciones vascas ofrecen un plácido paisaje en la recaudación. Así, hasta el mes de julio, han ingresado a cargo de los impuestos un total de 12.304 millones, son 857 más que el año pasado y supone un crecimiento del 7,5%.

En los datos se anota el 'efecto base' de los mutualistas. Y es que el pasado ejercicio las tres haciendas afrontaron la devolución de retenciones mal aplicadas sobre el cobro de la pensión a miles de contribuyentes. En total supuso un impacto de 800 millones que hace que en la comparativa este 2025 salga reforzado.

En julio también ha irrumpido otro efecto nuevo: la reforma fiscal. La medida de dejar exentos de IRPF a los ciudadanos con hasta 20.000 euros de renta se ha aplicado ya en las tablas de retención sobre las nóminas el mes pasado, por lo que supuso un menor ingreso para las diputaciones por este concepto.

A pesar de ello, el empleo y el consumo siguen siendo la base de la recaudación. Las rentenciones sobre las nóminas han crecido un 6,7%, superando los 5.000 millones y reflejando un mercado laboral vasco que mantiene los afiliados a la Seguridad Social en cifras récord, por encima del millón de personas. En total, el conjunto del impuesto ha aumentado sus ingresos líquidos un 11,13% hasta los 4.372 millones.

El IVA, que es un termómetro del consumo, sigue dando fe de la fuerte demanda interna. Las compras de bienes y servicios, junto a un IPC del 3% interanual, han engordado este impuesto indirecto a un ritmo de doble dígito con un 10,7% más y un total de 2.854 millones.

Otra de las fuertes inyecciones para las diputaciones ha venido del Gobierno de España. En el ajuste semestral con el Estado, la Agencia Tributaria ha elevado su pago un 18,6% hasta alcanzar los 1.204 millones, son 189 más que el ejercicio pasado marcado por las operaciones de importación, principalmente.

A la espera de las empresas

El impuesto de Sociedades, que tiene su principal ventana de ingresos en julio, todavía no aparece en las estadísticas hasta el mes que viene. Será cuando, contabilizado el tributo que grava las ganancias empresariales, pueda empezar a aventurarse un cierre de año a efectos de recaudación. El caso es que, hasta el momento, es el que se mantiene con menos crecimiento. Lo hace un 6,5% en Álava (59 millones), por un 9% en Gipuzkoa (138 millones), mientras que en Bizkaia presenta una dura corrección del 29,5% con 567 millones, 237 menos que en 2025.

Según han explicado fuentes de la Diputación vizcaína, este fenómeno corresponde a ciertas autoliquidaciones de la campaña de 2024 de varias empresas sometidas a normativa común -de la Agencia Tributaria-.

Crecimiento disparado de las rentas y el ahorro

De todos modos, los mayores crecimientos de los ingresos fiscales no se están dando ni por el empleo, ni por los beneficios empresariales, ni por el consumo. Están en los rendimientos de las inversiones y del ahorro. Según los datos facilitados por las diputaciones, las ganancias patrimoniales han elevado el pago de impuestos en un 24%. Se trata de una dinámica que se refleja también en las retenciones por rendimiento de capital mobiliario.

La vivienda también se deja notar alcanzando un techo histórico en el impuesto que grava las transmisiones patrimoniales (se aplican a la compraventa de vivienda de segunda mano) y que ya supera los 150 millones con un crecimiento superior al 30%.

Las retenciones en el IRPF de no residentes, muy relacionadas con el pago de dividendos de la grandes compañía cotizadas, ha avanzado un 28,3% con cerca de 115 millones reacaudados en las tres haciendas vascas.