Sede central de Aernnova en el Parque Tecnológico de Miñano, en Álava. Igor Martín

Las dificultades de la industria hunden un 14% el pago fiscal de las empresas vascas

La recaudación del Impuesto de Sociedades caerá este año 250 millones, el mayor descenso desde la crisis financiera de 2008

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:06

Comenta

Euskadi es la sociedad más industrial y exportadora de España. Una ventaja que ha permitido generar unos salarios más altos y también más recaudación. Pero ... el frenazo que atraviesa su principal comprador, Europa, y el impacto de la crisis arancelaria están lanzando una pregunta: ¿Hasta cuándo podrá aguantar la economía vasca?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

