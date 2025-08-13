La diferencia al llenar un depósito entre las gasolineras vascas alcanza los 20 euros

Los conductores podrían ahorrarse hasta 20 euros en el llenado de un depósito –de 55 litros– en el País Vasco, según la gasolinera que elijan. ... La comparativa lanzada este miércoles por la organización de consumidores Facua recoge una diferencia de más de 34 céntimos entre el precio que alcanza la gasolina en la estación más barata y la más cara (en este caso el tanque de combustible se encarecería en 18,75 euros) y de 0,37 en los supuestos del diésel (20,3 en total).

La web de Facua identifica como las gasolineras más baratas, según los últimos datos de cambio de precio notificados al Gobierno por cada estación, la de Alcampo en Oiartzun (1,308 el litro de gasolina), y la de Plenergy en Santurtzi y Alcampo en Irún (ambas en 1,319), mientras que este combustible llega a sus precios más altos en la de Avia Usoa en Derio (1,649), Cepsa en Arrazua-Ubarrundia y Repsol en Vitoria (estas dos en 1,629). De esta forma, la diferencia de precio puede suponer hasta un 26%. Se trata de una tendencia que permite distinguir la diferencia de costes entre las suministradoras low cost y las estaciones de marcas más reconocibles.

En cuanto al gasóleo A, el listado sitúa el precio más barato en la estación de Transaraba de Vitoria (a 1,230 euros), Plenergy de Santurtzi (a 1,239) y Coaltrans Sociedad Cooperativa en Vitoria (1,240). En cambio alcanza su mayor coste en las instalaciones que Cepsa tiene en Arrazua-Ubarrundia (1,599 el litro), Gexa de Oiartzun (1,580) y Cepsa de Elorrio (1,574). Con estos datos, la diferencia de coste del diésel puede llegar a suponer un 30%.

Precios del GLP

La comparativa, que también contrapone los costes del Gas Licuado de Petróleo (GLP) –con el coste más bajo en MLC de Elgoibar, a 0,899 euros, y Eurocam en Iruña, a 0,979–, utiliza los datos que las empresas envían al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Facua señala que en algunas provincias españolas la diferencia de los costes puede llegar a alcanzar hasta los 79 céntimos el litro. Así, en los casos más extremos, los ahorros anuales podrían superar los 900 euros.