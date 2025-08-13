El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las gasolineras lowcost mantienen unas tarifas sensiblemente más bajas que en las marcas tradicionales. E. C.

La diferencia al llenar un depósito entre las gasolineras vascas alcanza los 20 euros

Los precios dentro de Euskadi pueden variar hasta un 26% en el caso de las gasolinas y un 30% para el diésel, según traslada Facua

Sergio Llamas

Miércoles, 13 de agosto 2025, 17:55

Los conductores podrían ahorrarse hasta 20 euros en el llenado de un depósito –de 55 litros– en el País Vasco, según la gasolinera que elijan. ... La comparativa lanzada este miércoles por la organización de consumidores Facua recoge una diferencia de más de 34 céntimos entre el precio que alcanza la gasolina en la estación más barata y la más cara (en este caso el tanque de combustible se encarecería en 18,75 euros) y de 0,37 en los supuestos del diésel (20,3 en total).

