Movilización de interinos celebrada esta semana en Madrid. EFE

La cruz de ser interino

La decisión del abogado general de dejar en manos del Supremo la conversión a fijos arroja un jarro de agua fría a 62.000 vascos

Sergio Llamas

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:41

La esperanza que más de 62.000 interinos vascos habían depositado en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictamine a favor ... de su paso a personal fijo ha recibido esta semana un duro golpe. El jueves se hizo público el informe del abogado general, Rymvydas Norkus, que mayoritariamente marca la directriz de las sentencias. En él señala que, si bien en el ordenamiento jurídico español no parece recoger sanciones efectivas para atajar el abuso de la temporalidad en la administración pública, deja la decisión de convertirles en trabajadores fijos a un Tribunal Supremo que rechaza esta opción.

