El número de jubilados vascos supera ya los 390.000. E. C.

El coste de las pensiones vascas roza ya los 950 millones de euros

Las prestaciones contributivas alcanzan los 1.619 euros de media, un 4% más que el año pasado, y las jubilaciones suben hasta 1.837

Sergio Llamas

Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:18

En un momento de chasco para buena parte de los pensionistas, que este jueves se encontraron con la negativa del Gobierno vasco a abordar la ... iniciativa legislativa popular que pedía equiparar las pensiones más bajas al salario mínimo interprofesional, lo cierto es que el coste de las prestaciones contributivas vascas sigue al alza. Todo ello impulsado por el envejecimiento de la población y las revalorizaciones vinculadas a la inflación recuperada en 2021. Su coste total roza ya los 950 millones de euros (este mes ha alcanzado los 947,9, un 5,25% más que en el mismo mes del año pasado), tras extirarse la cifra de receptores que superan ya los 585.552 y crecer la pensión media. Ésta última ha aumentado un 4,1% y ronda ya los 1.619 euros.

