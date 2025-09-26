El coste de las pensiones vascas roza ya los 950 millones de euros

En un momento de chasco para buena parte de los pensionistas, que este jueves se encontraron con la negativa del Gobierno vasco a abordar la ... iniciativa legislativa popular que pedía equiparar las pensiones más bajas al salario mínimo interprofesional, lo cierto es que el coste de las prestaciones contributivas vascas sigue al alza. Todo ello impulsado por el envejecimiento de la población y las revalorizaciones vinculadas a la inflación recuperada en 2021. Su coste total roza ya los 950 millones de euros (este mes ha alcanzado los 947,9, un 5,25% más que en el mismo mes del año pasado), tras extirarse la cifra de receptores que superan ya los 585.552 y crecer la pensión media. Ésta última ha aumentado un 4,1% y ronda ya los 1.619 euros.

El grueso de la partida recae en los jubilados, que absorben más de tres cuartas partes del total. Según recogen los datos de septiembre publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las 391.732 pensiones de este tipo que se han entregado suponen casi 720 millones de euros con un importe medio de 1.837 euros, de nuevo un 4% más que hace un año. Un crecimiento, eso sí, que se ralentiza desde el año pasado, cuando en el mismo mes sumó 82 euros (un 5%) frente a los 70 ganados este año.

En total Euskadi cuenta con 528.718 pensionistas (algunos pueden recibir más de una contribución). Se reparten, en total, 123.738 prestaciones por viudedad, un colectivo que apenas percibe de media los 1.130 euros en 14 pagas anuales. Una cifra que se sostiene en cerca de 70.000 mujeres que no alcanzan el salario mínimo (1.184 euros), según viene advirtiendo el movimiento de pensionistas vascos.

En el caso de la incapacidad permanente, las pensiones rondaron en septiembre los 1.534 euros (las reciben cerca de 43.000 vascos). Las de orfandad suponen 634 euros -con 15.800 beneficiarios- y las de favor de familiares 993 -con casi 2.300 perceptores-. En Euskadi existen además casi 58.500 pensiones con complementos a mínimos del sistema, un 10% del total.