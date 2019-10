¿Qué datos debe contener una factura válida? Consultorio de autónomos ATA Viernes, 18 octubre 2019, 09:29

Toda factura debe tener:

-Nombre, dirección, teléfono y NIF de la empresa que factura (suele venir en la parte de abajo de la factura en letra pequeña).

-Nombre, dirección y NIF de la empresa a la que se factura.

-Fecha

-Numeración: el que emite la factura debe tener en cuenta que las facturas deben ser correlativas (es decir, factura 01/2019 , 02/2019 , 03/2019,, …)

En la composición de lo que se factura, debe haber un concepto por la que se factura, el IVA que le corresponda (normalmente el 21%), si es que corresponde (enseñanza reglada, actividades sanitarias o alquileres, por ejemplo, no llevan). Y se suma el importe más el IVA para dar el total. Dependiendo para el autónomo, si factura a una empresa o aun particular, lleva retención o no.

Ejemplo:

Trabajos realizados : 1.000 €

IVA: 210 €

Total : 1.210 €

Si factura a una empresa

Retención 15% : 150 €

Resultado Neto a cobrar: 1.060 €

Los 2 primeros años la retención se permite que sea el 7%.