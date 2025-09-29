Competencia da luz verde a la opa de Neinor sobre Aedas
El visto bueno de la CNMC allana el camino para la creación de un gigante inmobiliario
Lunes, 29 de septiembre 2025, 18:30
El gigante español del ladrillo comienza a tomar forma. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) autorizó ayer, en primera fase, la ... oferta pública de adquicisión de Neinor Homes sobre sobre su principal competidor, Aedas. Una operación que alumbra al primer gran actor nacional y que surge por la urgencia para vender de algunos fondos de inversión.
En actualización
La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.
