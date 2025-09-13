El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

María Pérez, leyenda del atletismo: gana su tercer mundial de marcha
La inyección del BEI reforzará los proyectos sostenibles de CAF. EC

CAF logra un importante préstamo de 80 millones del Banco Europeo de Inversiones

Diego Fernández Tortosa

Sábado, 13 de septiembre 2025, 08:10

CAF ha firmado un préstamo con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) por valor de 80 millones de euros. El objetivo de la importante ayuda ... económica es financiar los proyectos de la compañía en materia de innovación y sostenibilidad en el sector de la movilidad.

