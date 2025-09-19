El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La diferencia de rentas entre generaciones se ha disparado en los últimos años. E. C.

La brecha de ingresos entre pensionistas y jóvenes en Euskadi es de 350 euros al mes

La prestación de los que se retiran ha subido un 31% en los últimos 15 años y los salarios menos de un 10%

Ana Barandiaran
Clara Alba

Ana Barandiaran y Clara Alba

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:16

La brecha económica entre jóvenes y mayores se dispara. Así lo pone de relieve un informe del Instituto Juan de Mariana, que destaca que las ... pensiones de los recién jubilados ya superan en España el sueldo de los menores de 35 años: 1.760 euros frente a 1.670. El estudio censura que el «generoso» sistema de pensiones nacional «descansa sobre la espalda de unos asalariados cuya situación económica es marcadamente peor que la de las generaciones anteriores», debido a la precariedad del mercado laboral y la dificultad de acceso a la vivienda.

