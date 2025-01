CaixaBank descarta seguir los pasos de Sabadell: «No vamos a mover la sede»

CaixaBank no retornará a Cataluña. «No vamos a cambiar ni a mover la sede», zanjó este jueves su consejero delegado, Gonzalo Gortázar, sobre la intención de la entidad de seguir el camino de vuelta iniciado por Banco Sabadell en un movimiento estratégico por la ... opa del BBVA. El dirigente de la corporación desligó la ubicación de la sede de la situación política en la comunidad que hoy gobierna Salvador Illa y apeló al proceso de integración en 2021 con Bankia y sus raíces valencianas en el momento de la fusión para justificar esta vocación de permanencia.

Gortázar, que reconoció que las circunstancias que provocaron la salida de Cataluña en 2017, «afortunadamente han mejorado y eso es deseable», apeló a las raíces de Bankia -el banco que nació de la fusión de la valenciana Bancaja y la madrileña Caja Madrid y que tenía su sede en la capital del Turia en el momento de la operación- para justificar esta vocación de permanencia. «Por eso hablamos de ese carácter indefinido y reafirmamos nuestra voluntad de que no vamos a mover la sede», subrayó.

Los planes del consejo, según avanzó Gortázar, pasan por mantener un reparto «equilibrado» entre la capital del Turia y los centros operativos en Madrid y Barcelona, reiteró en la rueda de prensa de presentación de los resultados de 2024 en los que CaixaBank presentó un beneficio histórico de 5.787 millones de euros, un 20,2% más que el año anterior.

Estas cuentas, encuadradas en el último ejercicio de José Ignacio Goirigolzarri –que dejó la presidencia del banco a final de año en manos de Tomás Muniesa, sin funciones ejecutivas y ausente en la presentación– muestran un fuerte crecimiento en la concesión de créditos y en la gestión de fondos y planes de pensiones y permitirán repartir 3.096 millones de dividendo, de los que 554 corresponden al Estado por su participación a través del FROB.

Aunque Gortázar declinó hacer valoraciones sobre la opa de BBVA a Sabadell y descartó operaciones corporativas por parte de su entidad, sí aclaró que «hay espacio» para fusiones en el mercado bancario español, cuyo nivel de concentración «es medio y hay más espacio para la consolidación», afirmó.

Sobre el impuesto a la banca, Gortázar confirmó la intención de su banco de recurrir a los tribunales un tributo que, a su juicio, «compagina muy mal» con la inversión empresarial. El consejero delegado de la corporación insistió en que «es un impuesto al crédito» y provoca que «préstamos a instalaciones solares en Francia puedan ser más atractivas que en España» .«No encaja -insistió- y nuestra obligación es recurrirlo».

Cuestionado por la crisis de Muface -CaixaBank es, a través de VidaCaixa accionista de Adeslas- Gortázar se mostró «optimista» con las últimas modificaciones para pensar que finalmente habrá un acuerdo. «Es una buena noticia el trabajo que ha hecho el Gobierno de tratar de buscar un camino que me parece que va a llevar si no hay sobresaltos a un acuerdo para mantener un modelo que no es particularmente rentable para las aseguradoras».

Anuncia otro dividendo y recompra de acciones

Las ganancias de CaixaBank de 2024 que comunicó este jueves la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) superaron las cosechadas en 2021, el mejor ejercicio del banco hasta ahora. Con estos resultados, la entidad asegura que se han superado «ampliamente todos los objetivos» financieros y cualitativos del plan estratégico 2022-2024.

La buena marcha de la corporación ha llevado al consejo de administración a proponer a la próxima junta de accionistas el reparto de un dividendo de 2.028 millones (0,28 euros por título) que se sumará al ya adelantado en noviembre de 1.068. En total, 3.069 millones que suponen un 53,5% de las ganancias y del que el Estado será uno de los principales beneficiados.

Aunque la corporación empieza a sentir en el margen de intereses las consecuencias de la bajada de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) -ha caído un 1,9% en tasa intertrimestral, hasta los 2.741 millones entre octubre y diciembre- en el cómputo anual creció un 9,8%, hasta superar 11.100 millones mientras en 2024, en línea con el objetivo de su hoja de ruta (11.000 millones). CaixaBank advierte de que 1,2 millones de sus clientes han visto reducir su cuota hipotecaria en 2024.

No obstante, los recursos de clientes aumentan un 8,7% en el año y la cartera de crédito sana crece un 2,2%, con un incremento del 32% de la nueva producción en España, principalmente en hipotecas y préstamos al consumo, hasta los 27.772 millones de euros.