Arrimarse al sol que más calienta

El sol billa para todos, sí, pero algunos le sacan más provecho que otros. Por ejemplo, es mucho más fácil colocar placas fotovoltaicas que ayuden a aligerar la factura de la luz si resides en una vivienda unifamiliar que si lo haces en un bloque de pisos. Si ese es tu caso, salvo que haya acuerdo de la comunidad de propietarios para contar con una instalación compartida, el autoconsumo eléctrico seguirá siendo un espejismo... O no, porque la 'startup' Robinsun ha iniciado la comercialización de 'kits' que en apenas unos minutos pueden instalarse en prácticamente cualquier balcón y, acto seguido, enchufarse a la red como cualquier electrodoméstico. Eso sí, un electrodoméstico capaz de poner en marcha todos los demás.

Robinsun Comercialización de 'kits' solares enchufables para uso doméstico

«Nos gusta decir que estamos democratizando el autoconsumo porque no sólo se trata de reducir significativamente el coste y ofrecer equipos fabricados por las empresas líderes del mercado alemán, que de otro modo no resultan accesibles. Es que además estamos dando una solución válida para casi cualquier hogar, aunque vivas de alquiler. Cuando te vayas a otro piso, coges tu 'kit' y te lo llevas», explica Boris Hageney, el fundador de la 'startup', una de las 25 que en octubre protagonizarán la décima edición de B-Venture.

No sólo para los convencidos

La firma ofrece varios 'packs' en función de nuestras necesidades y el lugar donde vayamos a colocarlo, pero todo ellos incluyen junto a las placas, el microinversor –el dispositivo que transforma la corriente continua en alterna, que es la que se emplea los hogares–, los cables y el sistema de fijación adecuado a cada caso. Hay paneles que además de ser flexibles son tan ligeros –apenas superan los tres kilos– que pueden sujetarse con unas simples bridas a las rejas de un balcón. Ese 'kit' en concreto cuesta 700 euros, pero los hay desde 500 e incluso 300 si constan de una única placa.

«En realidad, no es nada nuevo. Yo los había visto en Alemania, donde en los cinco o seis años que llevan a la venta han logrado una gran popularidad. Allí, actualmente, se instalan más de 50.000 unidades al mes. De hecho, se estima que el 2% de la producción eléctrica del país ya proviene de los cinco millones de 'kits' de este estilo ya instalados en los hogares», subraya Hageney. «La idea de traerlos a España surgió cuando quise hacerme con uno para mi casa. Aquí no los vendían, y si lo compraba a una empresa de allí me salía más caro el transporte que los propios paneles. De modo que, un poco como Robinson Crusoe, decidí buscar cada uno por su lado. Cuando por fin conté con mi propia instalación doméstica de una única placa, vi que mis facturas de la luz bajaban de 80 a 40 euros mensuales. Son casi 500 euros menos al año cuando en total mi 'kit' me había costado algo menos de mil. El ahorro no es tan alto en todos los casos, pero siempre es importante y eso ya no interesa sólo a los convencidos del cambio climático que quieren contribuir a la descarbonización de la electricidad. Era un claro nicho de negocio», explica Hageney, que de eso sabe bastante. Ya ha creado siete 'startups', «algunas con mucho éxito y otras con ninguno», ríe obviando que entre las primeras está Groupon aunque él ya no esté ligado a la firma.

«Las instalaciones que denominamos domésticas en realidad tienen encaje en muy pocas viviendas. Ni siquiera son una solución para todas las residencias unifamiliares, porque no es sólo cuestión de tener un tejado propio, además éste tiene que ser apto. En cambio, estos paneles permiten el acceso al autoconsumo a más población porque se pueden instalar en una terraza, una pérgola, un techo plano, una cubierta de tejas, una pared, un jardín…. Tenemos unos clientes que viven en un primer piso, pero como el uso de la azotea es común han podido colocar en ella dos placas y tirar un cable por el patio de luces», explica.

Sin instalación previa

«Si optas por los kits de dos paneles, que son los más vendidos, estamos hablado de 800 vatios, por lo que no requiere de ninguna instalación especial. Lo único que tienes que hacer es decidir si tu excedente va a ir o no a la red. Si quieres verter luz a la red –y ser compensado por ello por tu compañía– entonces sí tienes que contar con un Certificado de Instalación Eléctrica (lo que comúnmente conocemos como boletín eléctrico), algo que también nosotros te facilitamos. Si, en cambio, no quieres dar la electricidad que te sobra puedes instalar un sistema antivertido. Desde el apagón ha crecido además mucho el interés por almacenar este excedente en baterías, que ya era algo muy recomendable en entornos rurales donde es más frecuente que haya cortes de luz», explica Hageney.

La firma, que cuenta con el apoyo de la Empresa Nacional de Innovación (Enisa) y en enero cerró una ronda de financiación de 600.000 euros, vende sus 'kits' en España a través de su web, Leroy Merlin y Amazon y ya permite arrimarse al sol que más calienta a usuarios de Portugal, Francia, Italia y Grecia.