Los aranceles y la parada de Petronor reducen un 12% el tráfico del Puerto de Bilbao

Aunque el Puerto de Bilbao esté orientado hacia el mar Cantábrico, este año parece mirar más hacia Estados Unidos. Los efectos de la política arancelaria ... instaurada por Trump está pasando factura a un tráfico de mercancías que también ha notado este año la parada técnica de Petronor, finalizada el pasado mes, y la competencia del vecino puerto de Santander, que viene ampliando su terminal de contenedores al tiempo que crece su actividad. En total, entre enero y julio se han movido 18,3 millones de toneladas en las instalaciones vascas, un 12,7% menos que el año pasado. Se trata del sexto puerto que más moviliza a nivel nacional (le superan Algeciras, Barcelona, Cartagena, Las Palmas y Valencia) frente a la quinta posición que ocupaba hace un año. Registra una de las principales caídas del país, que de media reduce su actividad solo un 2,3%. Únicamente quedan por detrás Alicante, en términos porcentuales (allí la bajada es del 16,5%), y Algeciras en toneladas. En esta última se dejan 3,1 millones en los primeros siete meses del año, aunque allí el tráfico total triplica al de Bilbao.

En volumen el grueso de las pérdidas procede de los graneles líquidos, que se dejan 2,6 millones de toneladas (cerca de un 20% menos que el año pasado) con un total de 10,8 millones movilizadas. Esta carga ofrece una fotografía sobre el transporte del gas y especialmente de los combustibles que refina Petronor, donde radica la caída. Las instalaciones petroquímicas han afrontado este año una revisión técnica programada que ha mantenido parada las instalaciones de su Planta 1 durante dos meses, de mediados de mayo a mediados de julio, en los que la empresa ha invertido 89 millones de euros para mantener equipos y realizar mejoras. En este periodo se concentra la mayor parte de esta caída, aunque según los datos de julio el transporte ya ha vuelto a cifras del año pasado, creciendo en el mes incluso un 3,4%.

Más allá de esta situación coyuntural, preocupa la caída en el tráfico de mercancías generales que se moviliza en contenedores. Hasta julio se han gestionado en Bilbao -entre cargas, descargas, tránsitos y transbordos- 2,81 millones de toneladas, lo que supone 147.431 menos que durante el mismo periodo del año pasado. Una caída de un 5% que refleja un descenso en la cartera de pedidos en empresas vinculadas a la automoción, que según el pacto suscrito entre la presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen, y el mandatario estadounidense, Donald Trump, no bajará del 27,5% al 15% hasta que Europa retire diferentes gravámenes a productos pesqueros y agrícolas de los EE UU.

Más competencia

Este no es el único problema en el pasaje de contenedores. También se nota la competencia de las instalaciones de Santander, cuya nueva terminal viene absorbiendo parte del tráfico que se dirigía a Bilbao. Así, frente al 5% que cae este tráfico en las instalaciones vascas, en las cántabras ha crecido un 8,8% durante los primeros siete meses de este año. Se trata de un mercado al alza que ya ha motivado nuevas obras en el complejo cántabro, con una ampliación de la terminal de Boluda que añadirá 10.000 metros cuadrados este mismo año.

Y aunque los aranceles afectan al sector de la automoción, inciden con más saña en la exportación del acero. El 50% de gravámenes se mantienen para toda Europa pese al acuerdo suscrito a finales de julio. Esto se nota en el transporte de las mercancías generales, que en lo que va de 2025 ya ha caído en 100.000 toneladas (un 2%). Sin embargo, sus efectos podrían incrementarse en los próximos meses como sospechan las acererías vascas, ya que además de sumar barreras para acceder al mercado norteamericano, este arancel universal impuesto por Trump también está reordenando el tráfico mundial y haciendo aparecer nuevos competidores en una Europa que supone el cliente principal para las empresas vascas.

Aunque más anecdótico, las cifras sí muestran una mejora clara en el sector de los cruceros. Hasta julio el Puerto de Bilbao ha recibido este año 52 de estas embarcaciones, un 20% más que hace un año (entonces en julio habían atracado ya 43 en la terminal de Getxo). Los pasajeros han superado los 178.000 (un 22% más), marcando una tendencia creciente del atractivo turístico que viene reflejando el territorio.