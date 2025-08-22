El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El tráfico en contenedores ha caído en lo que va de año un 5%. Luis Ángel Gómez

Los aranceles y la parada de Petronor reducen un 12% el tráfico del Puerto de Bilbao

Hasta julio se han movilizado 18,2 millones de toneladas, tras sufrir la segunda mayor caída de toda España

Sergio Llamas

Viernes, 22 de agosto 2025, 13:12

Aunque el Puerto de Bilbao esté orientado hacia el mar Cantábrico, este año parece mirar más hacia Estados Unidos. Los efectos de la política arancelaria ... instaurada por Trump está pasando factura a un tráfico de mercancías que también ha notado este año la parada técnica de Petronor, finalizada el pasado mes, y la competencia del vecino puerto de Santander, que viene ampliando su terminal de contenedores al tiempo que crece su actividad. En total, entre enero y julio se han movido 18,3 millones de toneladas en las instalaciones vascas, un 12,7% menos que el año pasado. Se trata del sexto puerto que más moviliza a nivel nacional (le superan Algeciras, Barcelona, Cartagena, Las Palmas y Valencia) frente a la quinta posición que ocupaba hace un año. Registra una de las principales caídas del país, que de media reduce su actividad solo un 2,3%. Únicamente quedan por detrás Alicante, en términos porcentuales (allí la bajada es del 16,5%), y Algeciras en toneladas. En esta última se dejan 3,1 millones en los primeros siete meses del año, aunque allí el tráfico total triplica al de Bilbao.

