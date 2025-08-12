El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pedro Sánchez charla con Carlos Torres, presidente de BBVA.

Por qué BBVA se la juega e irá hasta el final en su opa al Sabadell

El presidente del banco vasco, Carlos Torres, asume el riesgo de la operación porque ya ha vencido en su particular batalla por el relato ante sus accionistas: si al final no sale, la culpa será de Pedro Sánchez

Adolfo Lorente

Adolfo Lorente

Martes, 12 de agosto 2025, 09:13

La opa más política en décadas, la que lanzó BBVA para hacerse con el Banco Sabadell hace ya quince meses, lleva tiempo transitando en un ... carrusel emocional que nadie si descarrilará o llegará a buen puerto allá por finales de septiembre o principios de octubre. Porque lo único claro a día de hoy es que el culebrón se acabará a la vuelta del verano... ¡Por fin! Este lunes, cuando muchos analistas y buena parte del mercado apostaba por la retirada de la opa después de la ofensiva a la defensiva lanzada por la entidad vallesana vendiendo su filial británica TSB al Santander y cortejando a sus accionistas con un macrodividendo de 2.500 millones, BBVA decidió arriesgar y llevar hasta el final su apuesta pese a todo y pese a todos.

