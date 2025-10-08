Acertar con la medicación

Iratxe Bernal Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:14 | Actualizado 00:51h. Comenta Compartir

Hasta ahora, y a falta de herramientas que les permitan afinar más, los médicos sólo pueden abordar un diagnóstico desde un planteamiento general. Esto es, prescribiendo un mismo tratamiento para cualquier paciente que presente unos determinados síntomas. Es después, al ir viendo la respuesta de cada uno de ellos, cuando les es posible hacer 'ajustes' , ya sean meras variaciones en la dosis o un cambio de fármaco. Es decir, llegar de lo general a lo particular pasa necesariamente por el tradicional prueba y error mientras el paciente invoca el no menos clásico «a ver si aciertan con la medicación».

Sin embargo, la Inteligencia Artificial, con su enorme capacidad para convertir datos estadísticos más o menos interconectados en información útil, empieza a hacer posible que en esa primera prescripción se tengan en cuenta variables particulares, desde la genética al estilo de vida, que condicionan la respuesta a ese tratamiento genérico. Es el camino a la medicina personalizada y la psiquiatría está empezando a emprenderlo de la mano de 'startups' como Neomente Innova, una de las 25 que este año participa en B-Venture.

Innkia Plataforma que, a partir de análisis clínicos y genéticos, permite mejorar la eficacia de los tratamientos farmacológicos en psiquiatría.

«Hay muchos motivos por los que se puede dar esa falta de adecuación. Quizá el problema esté en la forma en que el cuerpo de esa persona metaboliza un componente, algo que puede ser genético o causado por problemas previos de los órganos implicados –como el hígado o el riñón–, pero también puede que haya una enfermedad física cuyos síntomas estemos confundiendo. Una anemia crónica o el hipotiroidismo pueden pasar por una depresión si no tenemos la información que nos permita diagnosticar una cosa o la otra. Y tampoco hay que olvidar las posibles interacciones de otros fármacos, algunos tan comunes que el propio paciente minimiza sus efectos y ni siquiera informa al especialista de que los está tomando. Hay algunos que, a priori no tienen nada que ver, como antiácidos, analgésicos, antiácidos o suplementos alimenticios de venta libre que, en cambio, pueden a afectar a la forma en que responde nuestro cuerpo», señalan.

B-Venture ¿Qué es? Punto de encuentro entre 'startups', inversores, empresas y figuras relevantes del ecosistema emprendedor.

¿Dónde y cuándo? Palacio Euskalduna, próximos días 20 y 21.

Impulsa. EL CORREO

Patrocinan. Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco, la agencia de desarrollo SPRI, la Diputación foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao.

Colaboran. BStartup de Banco Sabadell, Fundación BBK, Laboral Kutxa, CaixaBank, Banco Santander y la Universidad de Deusto.

Inscripciones. www.b-venture.com

Juntos han creado una plataforma digital que valora todos estos posibles condicionantes e indica a los profesionales cuál de los tratamientos posibles va a ofrecer una mejor respuesta en ese paciente concreto a partir de los datos obtenidos de un análisis de sangre o genético. «Para el paciente es tan sencillo como que, antes de recetarle nada, le envíen a un laboratorio. Después, la información obtenida en esas pruebas es tratada por el sistema, que la coteja con toda la evidencia científica disponible. Es decir, el resultado que le dará finalmente al médico parte siempre de buenas prácticas probadas. Es una documentación que ya está ahí, pero que es imposible que ningún especialista reúna y analice por su cuenta y menos aún con la inmediatez que requiere un tratamiento, especialmente en algunas enfermedades», añaden al tiempo que advierten de que «no se trata de hacer recomendaciones ni sustituir el criterio del especialista, sino de darle una herramienta que le facilite la toma de decisiones». «El 'software' va a decirle qué cinco medicamentos suponen la mejor alternativa en ese caso concreto y por qué, pero también le va a explicar los pros y los contras del resto de opciones disponibles».

El sistema, además, pretende ser una herramienta de especial utilidad para los médicos que tratan a pacientes crónicos, por lo que permite añadir nueva información a la ficha en cualquier momento. Así, por ejemplo, si ese paciente inicia un tratamiento por otro problema de salud, su especialista podrá consultar con la Inteligencia Artificial de Neomente Innova qué probabilidades hay que de este segundo fármaco reste eficacia ya prescrito y, de ser así, qué cambios pueden hacerse. «El 'software' está probado para, por ejemplo, ofrecer alternativas a la mediación habitual cuando hay cualquier cambio, como puede ser un embarazo, un período en que a menudo hay que modificar o suspender algunos tratamientos», señala Nielsen.

Precisamente hoy la empresa está mostrando los resultados finales de su primer estudio clínico en el Congreso Mundial de Psiquiatría que se celebra en Praga. «A partir de aquí, queda el proceso de certificación para que la Agencia Europea del Medicamento permita la comercialización como dispositivo médico y después nos gustaría seguir avanzando para ayudar, por ejemplo, a realizar mejor el diagnóstico inicial. Nuestro objetivo en cualquier caso es buscar soluciones tecnológicas a problemas reales en la salud mental», subrayan.

Temas

Psiquiatría