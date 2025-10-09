Más de 62.000 interinos del sector público aguardan el fallo europeo sobre su paso a fijos

Los trabajadores temporales del sector público, que en Euskadi suman más 62.000, aguardan con gran expectación el informe que hoy publicará el abogado general ... del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre si los interinos que han encadenado contratos durante años tienen que ser convertidos en indefinidos. Su criterio servirá de base –en un 70% de los casos se sigue su directriz– para la sentencia europea que debe solventar las dudas al respecto del Tribunal Supremo, que rechaza reconocer de forma automática como fijos a quienes no hayan superado un proceso de selección conforme a los principios de igualdad, mérito, capacidad y no discriminación.

El País Vasco es la comunidad autónoma que más se juega en esta sentencia puesto que tiene el triste honor de ser líder indiscutible de temporalidad del sector público desde hace años. Al cierre del segundo semestre presentaba una tasa de eventualidad del 41,3% frente al 27,8% nacional. Todo ello a pesar de que se han llevado a cabo procesos de consolidación extraordinarios en los últimos años para cumplir con la denominada 'ley Iceta', que establecía un objetivo de temporalidad del 8% para finales del año pasado. Pero el recorte logrado apenas ha sido del 50% de 2023 –el pico más alto– al citado 41%.

El problema está en que con la pandemia se contrataron a temporales de forma masiva y las OPE no han permitido rebajar la cifra de forma notable. De acuerdo a los datos del Eustat, correspondientes al 1 de enero de 2024, en Euskadi se contabilizan 30.197 interinos y 32.311 trabajadores eventuales entre el personal laboral. El sindicato ELA estimaba hace un año que más de 30.000 eventuales acumulan más de tres años en esa situación.

El caso elevado por el Supremo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea hace referencia al recurso interpuesto por una trabajadora de la Comunidad de Madrid que prestó servicio durante ocho años, a través de múltiples contratos, como cuidadora de niños en un centro educativo público. Esta persona considera que ha sufrido, en consecuencia, un abuso de temporalidad y por tanto deber ser convertida en indefinida.

20 días de indemnización

Lo que pregunta el Supremo al TJUE es si su posición de oponerse a reconocer como fijos a los interinos que no hayan superado un proceso selectivo es contraria al Derecho de la Unión Europea. También le plantea si la solución pudiera pasar por elevar la cuantía de la indemnización para el despido de los interinos desde los 20 días por año trabajado establecido en la 'ley Iceta'.

Su cuestión prejudicial llega después de que el TJUE se haya pronunciado ya en varias ocasiones sobre esta cuestión, advirtiendo que España no está dando una solución al abuso de la temporalidad. La última vez lo hizo en junio de 2024, con un fallo muy duro en el que sostenía que no hay en el ordenamiento jurídico español una alternativa válida para sancionar estos casos e instaba a los jueces españoles a convertirles en fijos «siempre que no implique una interpretación del Derecho nacional contraria a la Ley». Pero eso es justo lo que sostiene el Supremo, que hacerles indefinidos sin superar una oposición contraviene incluso la Constitución.

Hasta ahora el Supremo ha apostado como salida por la figura del 'indefinido no fijo', de forma que el trabajador puede permanecer en el puesto hasta que sea adjudicada la plaza. Pero el propio fallo del TJUE cuestiona esta solución puesto que puede ser despedido con lo que sigue siendo una forma de contratación temporal.

La respuesta que dé hoy el abogado general lituano Rimvydas Norkus será clave para anticipar el fallo europeo que definirá el futuro de miles de interinos.