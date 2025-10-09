El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Manifestación de interinos frente a la sede del Gobierno vasco. E. C.

Más de 62.000 interinos del sector público aguardan el fallo europeo sobre su paso a fijos

El abogado general de la UE se pronuncia hoy sobre si España debe hacerles indefinidos en contra del criterio del Supremo

Ana Barandiaran

Ana Barandiaran

Jueves, 9 de octubre 2025, 00:06

Los trabajadores temporales del sector público, que en Euskadi suman más 62.000, aguardan con gran expectación el informe que hoy publicará el abogado general ... del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre si los interinos que han encadenado contratos durante años tienen que ser convertidos en indefinidos. Su criterio servirá de base –en un 70% de los casos se sigue su directriz– para la sentencia europea que debe solventar las dudas al respecto del Tribunal Supremo, que rechaza reconocer de forma automática como fijos a quienes no hayan superado un proceso de selección conforme a los principios de igualdad, mérito, capacidad y no discriminación.

