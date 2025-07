Djokovic y Sinner, la semifinal deseada

Enric Gardiner Miércoles, 9 de julio 2025, 21:03 Comenta Compartir

Wimbledon tiene la semifinal que tanto ansiaba. Novak Djokovic y Jannik Sinner se jugarán este viernes meterse en la gran final después de derrotar a Flavio Cobolli (6-7 (6), 6-2, 7-5 y 6-4) y Ben Shelton (7-6 (2), 6-4 y 6-4), respectivamente.

El serbio lo hizo con un importante susto, porque además de remontar la pérdida del primer set y tener bajones de rendimiento en el tercero y el cuarto, sufrió una fea caída cuando tenía punto de partido.

Cobolli salvó el primero que tuvo en contra y en el segundo Djokovic se resbaló, se abrió de piernas y soltó un grito de dolor, preocupando a su mujer y su hijo en la grada. Necesitó unos segundos para recuperarse, ayudado por Cobolli, que fue a recoger su raqueta, pero tras unos pequeños estiramientos, ganó los dos siguientes puntos y se clasificó a las semifinales de Wimbledon número catorce para él.

«Acabé el partido», respondió entre risas al ser preguntado por la inoportuna caída en la recta final del encuentro. «Ha sido un resbalón feo, pero esto a veces pasa en hierba. Este año aún no me había caído. En esa superficie tienes que tener cuidado, porque si deslizas y tienes un movimiento agresivo, te puedes caer. Hoy ha sido en un momento raro, pero he sido capaz de ganar. Lo voy a mirar con mi fisioterapeuta y espero estar bien en dos días», aseveró el serbio, al que no se veía excesivamente preocupado en pista.

Su triunfo le permite avistar un partido este viernes contra el número uno del mundo, Jannik Sinner, que llegaba entre algodones al duelo de cuartos de final pero se impuso a Shelton.

Prueba positiva

El italiano se dañó el codo en su último partido y decidió entrenarse a puerta cerrada el martes y probarse de verdad en el calentamiento de este miércoles. La prueba fue positiva y, pese a lucir una protección en todo el brazo derecho, su tenis funcionó y le sirvió para ganar por quinta vez consecutiva a Shelton y estar por segunda vez en su carrera en las semifinales de Wimbledon. La última, en 2023, le frenó Djokovic.

«En el calentamiento de hoy tuve muy buenas sensaciones. Ayer se me metió en la cabeza que iba a jugar y la preocupación hoy no era tan grande sobre si iba a jugar o no. Era más una cuestión de cuál sería mi porcentaje. Y ha sido muy alto, así que estoy feliz», explicó Sinner, que ha ganado sus últimos cuatro partidos ante el serbio.

La última vez que Djokovic ganó a Sinner fue en la final de la Copa de Maestros en 2023. Desde entonces, el serbio ha claudicado en la Copa Davis, en las semifinales del Abierto de Australia 2024, en la final del Masters 1.000 de Shanghái 2024 y en la semifinal de Roland Garros hace unas semanas.