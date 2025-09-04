El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Sinner no tiene piedad de sus rivales

Pasa por encima de su compatriota Musseti en solo dos horas y se convierte en la principal amenaza de Alcaraz para alzar los brazos este domingo en Nueva York

Dagoberto Escorcia

Dagoberto Escorcia

Jueves, 4 de septiembre 2025, 07:33

Era la primera vez en la historia que un derbi italiano daba una plaza para estar entre los cuatro mejores de un Grand Slam. Jannik ... Sinner (1) y Lorenzo Musseti (número 10 del mundo) han demostrado la notable evolución del tenis transalpino, pero el encuentro en sí no tuvo color. Sinner hizo de líder, de hermano mayor de toda esta generación, e impuso su superioridad. Está irresistible. Ganó 6-1, 6-4 y 6-2, en una hora y cincuenta y nueve minutos. Estará en las semifinales de mañana viernes contra el sorprendente canadiense Felix Auger-Aliassime (27), que tras vencer a Zverev y Rublev ayer eliminó al australiano Alex de Miñaur (8), por 4-6, 7-6(7), 7-5 y 7-6 (4) en algo más de cuatro horas.

