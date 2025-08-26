El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sinner al servicio en el partido contra el checo Vit Kopriva. AFP

Un Sinner sin piedad arrolla en su primera defensa del título

Alcaraz se enfrenta la madrugada del miércoles al jueves al italiano Mattia Bellucci tras firmar un debut impecable ante Opelka

Dagoberto Escorcia

Dagoberto Escorcia

Martes, 26 de agosto 2025, 21:57

Pim pam pum. Jannik Sinner en esencia. Sin perdón y sin piedad alguna con el checo Vit Kopriva, 89 del mundo, que jugaba por quinta ... vez en un Grand Slam y solo había llegado a segunda ronda en Roland Garros este año. Fue un triunfo arrollador por 6-1, 6-1 y 6-2 en apenas 1 hora y 38 minutos. Carlos Alcaraz, que la madrugada de ayer se impuso también con claridad al estadounidense Reilly Opelka, juega este miércoles en el turno de noche –de madrugada en España– contra el italiano Mattia Bellucci.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un trabajador vasco jubilado con 60 años gana un juicio a la Seguridad Social y pasará a cobrar casi 3.200 euros
  2. 2 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  3. 3

    Los estrechos vínculos de Verónica Echegui con Euskadi
  4. 4 Una experimentada paracaidista se suicida con un salto de 4.600 metros tras romper con su pareja
  5. 5

    Korta dice adiós: «Algún día lo tenía que dejar, que voy a cumplir 77 años»
  6. 6

    La madre de una menor tutelada «agrede» a dos educadoras en un piso de Santurtzi
  7. 7 El desgarrador mensaje de despedida de Dani Martín a Verónica Echegui: «Mujer gigante que me regaló tanto»
  8. 8 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico, a los 88 años
  9. 9 Vecinos de Sopela denuncian actos incívicos en la playa de Arriatera-Atxabiribil
  10. 10 Brasadero, el nuevo restaurante familiar y juvenil de Bilbao Berria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un Sinner sin piedad arrolla en su primera defensa del título

Un Sinner sin piedad arrolla en su primera defensa del título