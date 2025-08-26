Un Sinner sin piedad arrolla en su primera defensa del título

Pim pam pum. Jannik Sinner en esencia. Sin perdón y sin piedad alguna con el checo Vit Kopriva, 89 del mundo, que jugaba por quinta ... vez en un Grand Slam y solo había llegado a segunda ronda en Roland Garros este año. Fue un triunfo arrollador por 6-1, 6-1 y 6-2 en apenas 1 hora y 38 minutos. Carlos Alcaraz, que la madrugada de ayer se impuso también con claridad al estadounidense Reilly Opelka, juega este miércoles en el turno de noche –de madrugada en España– contra el italiano Mattia Bellucci.

Es muy normal que todos los rivales tanto de Sinner como de Carlos Alcaraz salten a la pista siendo conscientes de lo que les espera. Puede que sueñen en cosas que los periodistas escribimos o que forman parte de un imaginario histórico. Por ejemplo, Kopriva podía haberse hecho famoso en el día de ayer en el Open de Estados Unidos. Era la primera vez que se enfrentaba al número uno del mundo, posición hoy acosada por Alcaraz. Y en la historia del torneo neoyorquino está escrito que si lograba la inimaginable idea de derrotar a Sinner se habría convertido en el tercer tenista en vencer al primer cabeza de serie en la primera ronda, proeza que solo han logrado Jan Kodes y Alexander Volkov.

Alcaraz El murciano mantiene su imbatibilidad en las primeras rondas de los Grand Slams

Pero a las primeras de cambio apareció la verdad, la realidad del tenis actual. Un Sinner aplicando una velocidad de crucero en sus golpes. Rápido. Intenso. Voraz, casi hasta violento. Mientras Kopriva parecía temblar. Estaba ahí en esa pista que impresiona a todo aquel que juega por primera vez en ella. Encajó un 5-0 en apenas 18 minutos, y hasta ese momento había ganado más puntos (5) con el saque de Sinner que con el suyo (1). Pero vio el rosco en el resultado, que había cometido cinco dobles faltas y se lanzó. De perdido al río, debió pensar. Y evitó la blanqueada. Solo eso.

Está también claro que si hay alguien que puede ganar al jugador italiano ese se llama Carlos Alcaraz. Sinner posee un récord de 20-1 en los Grand Slam del presente año. La única derrota la cosechó en la final de París ante el español.

Sinner Desde 2008, con Federer, ningún otro tenista ha logrado ganar dos veces consecutivas el torneo

Aspira Sinner a colocar su nombre en la historia del Open de Estados Unidos, que es la única prueba grande en la que desde la edición del 2008 no ha existido campeón que haya renovado el título. Desde ese año, en el que Roger Federer ganó por quinta vez, nadie ha sido capaz de defender con éxito su corona. Es la sequía más larga que existe en los Grand Slam.

Del Potro sucedió al suizo, Nadal lo ganó en 2010, 2013, 2017 y 2019. Djokovic en 2011, 2015, 2018 y 2023. Murray en 2012, Cilic (2014), Wawrinka (2016), Thiem (2020), Medvedev (2021), Alcaraz (2022) y Sinner (2024).

Al cierre de esta edición, todavía no habían empezado a jugar Zverev (3) y Coco Gauff, tercera favorita en el cuadro de dobles. Pedro Martínez perdió con Leandro Riedi, y Roberto Bautista y Jessica Bouzas no habían comenzado sus encuentros.

Djokovic abre la jornada

La próxima madrugada es el turno de Alcaraz, que en su estreno en la presente edición del torneo acabó de forma rápida con todas las cábalas que anunciaban un mayor peligro por parte de Opelka, el jugador más alto del circuito (2,11 m). Impecable estuvo el español en el primer set y brillante en todo el encuentro. Venció por 6-4, 7-5 y 6-4, en 2 horas y 5 minutos. La victoria mantiene la imbatibilidad de Alcaraz en las primeras rondas de los Grand Slam y ahora se enfrentará al italiano Mattia Bellucci, que ayer se benefició de la retirada de Juncheng Shang en el cuarto set.

También será turno para Pablo Carreño contra el sexto favorito, el estadounidense Ben Shelton y Cristina Bucsa frente a la filipina Alexandra Eala. Novak Djokovic abrirá la jornada contra el estadounidense Zachary Svajda, 145 del mundo.