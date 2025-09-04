Anisimova se venga del 6-0, 6-0 de Swiatek en Wimbledon

Aryna Sabalenka, número uno del mundo, contra Jessica Pegula (3), y Amanda Anisimova (8) frente a Naomi Osaka (23). Estas son las semifinales del US ... Open femenino, que se disputarán a partir de la una de la madrugada española. Una rusa, una japonesa y dos estadounidenses.

Sabalenla y Pegula abrirán en el estadio Arthur Ashe. La segunda semifinal es toda una sorpresa. Nadie esperaba que Anisimova venciera a Iga Swiatek, segunda favorita, después del repaso histórico que la polaca le endosó hace 54 días en la final de Wimbledon, 6-0 y 6-0. La venganza de Anisimova no dejó una huella tan cruel como la que ella recibió en la hierba londinense, que la hizo hasta llorar, pero ha valido para que la estadounidense recuperara el orgullo.

Su rival de hoy también es una sorpresa. La japonesa Naomi Osaka, 27 años y con el ranking más bajo de las cuatro (24), que fue madre en julio del 2023, eliminó a la checa Karolina Muchova (13) por 6-4 y 7-6 (3). Osaka está en la historia del deporte japonés como la primera tenista que conquistó un Grand Slam. En su haber tiene cuatro grandes, conquistados cuando estaba en su mejor forma que ahora parece haber recuperado. Ganó el US Open (2018-2020) y el Open de Australia (2019-2021).

Sabalenka y Pegula repetirán el duelo de la final del pasado año, que ganó la número uno, sumando su tercer título de Grand Slam (2 Open de Australia) y el vigésimo de su carrera. Sabalenka, 27 años, llega a las semifinales tras el retiro por lesión de la checa Marketa Vondrusova (60 del mundo).

Pegula, 31 años y 9 títulos, llega a las semifinales sin perder un set, al igual que Sabalenka. En cuartos venció a la checa Barbora Krejcikova (62). Se ha enfrentado en 9 ocasiones a su rival de hoy y solo ha podido vencerla en dos ocasiones: en Cancún (2023) y en el Western & Southern (2020).