Daniil Medvedev recibió la multa económica más importante de su carrera tras su ataque de furia en el US Open Reuters

Medveded rompe con su entrenador tras ocho años y en plena crisis de resultados

El ruso, fuera del top 10 y sin títulos desde 2023, se desploma en los grandes torneos y se separa de su entrenador Gilles Cervara

Aitor Echevarría

Domingo, 31 de agosto 2025, 17:59

El ex número 1 del mundo y campeón del US Open 2021 Daniil Medveded atraviesa uno de los momentos más complicados de su carrera. A ... sus 29 años, el ruso no solo sufre un descenso evidente en su rendimiento y en el ranking ATP, sino que también acaba de desvincularse de su histórico entrenador Gilles Cervara, tras casi una década de éxitos compartidos.

