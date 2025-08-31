Medveded rompe con su entrenador tras ocho años y en plena crisis de resultados

El ex número 1 del mundo y campeón del US Open 2021 Daniil Medveded atraviesa uno de los momentos más complicados de su carrera. A ... sus 29 años, el ruso no solo sufre un descenso evidente en su rendimiento y en el ranking ATP, sino que también acaba de desvincularse de su histórico entrenador Gilles Cervara, tras casi una década de éxitos compartidos.

Medvedev arrancó el 2025 con expectativas altas, pero su desempeño ha sido decepcionante. Solo ha alcanzado una final (ATP 500 de Halle), con un balance de apenas 26 victorias frente a 17 derrotas, y ha caído en primera ronda en tres de los cuatro Grand Slams de la temporada. Actualmente ocupa el puesto número 13 en el ranking ATP , muy lejos del nivel dominante que mostró hace un par de años.

En el US Open, Medvedev protagonizó una de sus peores actuaciones, y tras perder en cinco sets contra Bonzi, estalló ante una decisión arbitral tras una irrupción de un fotógrafo que reordenó un saque, alentó a la grada contra el rival y terminó destrozando su raqueta en la pista . La Federación neoyorquina le multó con 42 500 dólares (casi el 40 % de su premio en la primera ronda) por conducta antideportiva y agresión al material deportivo .

Final de una era

Sólo unos días después de esa derrota turbulenta, terminó la asociación entre Medveded y Gilles Cervara, su entrenador desde 2017. El fin de esta dupla simboliza la necesidad de un nuevo rumbo para un jugador que parece haber perdido la brújula competitiva. Cervara, quien lo condujo desde el campoenato del US Open hasta seis Masters 1000, el ATP Finals y el número 1 mundial, publicó un mensaje emotivo en sus redes: «Nuestra fantástica aventura de ocho temporadas juntos llega a su fin… guardo gratitud y felicidad por todo lo vivido… tu magia poco convencional volverá, estoy seguro» .

¿Y ahora qué?

La carrera de Medvedev está en esa encrucijada donde el talento del ruso ya no basta. Su temperamento, que alguna vez fue motor, ahora es problema; su juego, antes imponente, ahora es vulnerable. Figuras del tenis ya apuntan a ayuda profesional, e incluso Andrey Rublev, amigo de años, ha ofrecido su apoyo personal en este momento difícil : «Aquí me tiene», declaraba su compatriota hace unos días.

El inesperado declive de Medvedev plantea preguntas incómodas: ¿puede volver a ser el rival imbatible que fue? ¿Encontrará en otro entrenador la chispa para resurgir? O quizás ya estamos asistiendo al ocaso de una carrera que, apenas hace pocos años, parecía destinada a dominar la era post-Federer-Nadal-Djokovic.