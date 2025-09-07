Sinner nivel 9, Alcaraz a jugar nivel 10

Se demuestra una vez más que Sinner y Alcaraz están muy por encima del resto. Afortunadamente esa superioridad es de dos jugadores y mantiene el ... interés y la emoción en cada gran torneo. El italiano es una máquina. Su rendimiento es altísimo, constante y apenas tiene altibajos. Su cabeza fría le permite saber qué hacer en cada momento, jugar bien los puntos importantes y no venirse abajo cuando su contrario aprieta. Sin ser tan explosivo como Alcaraz, se mueve muy bien gracias a sus largas piernas y a una gran técnica a la hora de desplazarse por la pista. Pocas veces le veremos mal colocado. Todos sus golpes son fabulosos. Le pega duro, largo y además poco a poco va incorporando novedades, como las dejadas o los golpes cortados.

Alcaraz, por su parte, es la magia, la improvisación y el espectáculo. Hace todo bien y variado. En este US Open está utilizando menos su revés cortado y no está tan fino con las dejadas. Por el contrario, comete menos errores y está pegando la derecha, el revés y el saque como nunca. Con su primer servicio está variando direcciones y efectos, además de que saca auténticos bombazos. Hay que destacar especialmente su segundo saque, rápido, largo y con mucho bote. A veces parece un primero. En Flushing Meadows se ha notado una gran mejora en su concentración. Sus desconexiones, que permitían a sus contrarios meterse en el partido, han sido muy pocas.

Sinner es humano y ha perdido un par de sets ante Shapovalov y Auger-Aliassime mientras que Alcaraz no ha perdido ninguno, lo que demuestra su nivel en Nueva York.

Como siempre decimos Sinner juega siempre nivel 9 y Carlitos es más irregular. El murciano tendrá que jugar nivel 10 para ganar. Deberá meter muchos primeros para no sufrir al servicio -recordemos lo mal que sacó en Wimbledon-, no tener desconexiones, fallar poco y variar mucho para que la máquina Sinner no esté cómoda en la pista. Apetece mucho ver esta final y el horario, las 20:00, es perfecto.