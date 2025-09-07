El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Alcaraz y Sinner se saludan en una fotografía de archivo.

Sinner nivel 9, Alcaraz a jugar nivel 10

Igor Del Busto

Igor Del Busto

Presidente de la Federación Vasca de Tenis

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:35

Se demuestra una vez más que Sinner y Alcaraz están muy por encima del resto. Afortunadamente esa superioridad es de dos jugadores y mantiene el ... interés y la emoción en cada gran torneo. El italiano es una máquina. Su rendimiento es altísimo, constante y apenas tiene altibajos. Su cabeza fría le permite saber qué hacer en cada momento, jugar bien los puntos importantes y no venirse abajo cuando su contrario aprieta. Sin ser tan explosivo como Alcaraz, se mueve muy bien gracias a sus largas piernas y a una gran técnica a la hora de desplazarse por la pista. Pocas veces le veremos mal colocado. Todos sus golpes son fabulosos. Le pega duro, largo y además poco a poco va incorporando novedades, como las dejadas o los golpes cortados.

