Directo | Carreño-Rune abren la eliminatoria
15 - 30
Saque plano de Holger Rune, el resto de Pablo Carreño Busta se va fuera
15 - 15
Holger Rune estrella su golpe de derecha en la red
0 - 15
Saque plano de Holger Rune, el resto de Pablo Carreño Busta se va fuera
No nota la presión Rune, que rápidamente se rehace y hace el break a Carreño: 2-2.
2 - 2[ SET 1 ]
Gran volea desde media pista de Holger Rune que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto
15 - 40
El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera
15 - 30
Pablo Carreño Busta estrella su golpe de revés en la red
15 - 15
El revés de Pablo Carreño Busta se va fuera
15 - 0
Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Holger Rune y consigue el punto
Carreño rompe el saque de Rune y se pone por delante con saque a su favor. Muy bien nivel del español. Sobre todo, un tenis muy fiable sobre la arcilla en la tarde de hoy.
2 - 1[ SET 1 ]
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Holger Rune y consigue el punto
AD - 40
La dejada de Holger Rune se va fuera
40 - 40
La dejada de Holger Rune se estrella en la red
30 - 40
Holger Rune estrella su golpe de derecha en la red
15 - 40
Revés desde el centro de la pista de Holger Rune que supera a Pablo Carreño Busta
15 - 30
Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Holger Rune que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto
15 - 15
La dejada de Holger Rune se estrella en la red
0 - 15
El golpe de Pablo Carreño Busta se va fuera
1 - 1[ SET 1 ]
Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Holger Rune se va fuera
40 - 15
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Holger Rune y consigue el punto
30 - 15
El revés de Holger Rune se va fuera
15 - 15
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Holger Rune que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto
15 - 0
Saque plano, en su segundo servicio de Pablo Carreño Busta, el resto de Holger Rune se va fuera
Primer juego disputadísimo que finalmente logró solventar Rune.
0 - 1[ SET 1 ]
Saque plano, en su segundo servicio de Holger Rune, el resto de Pablo Carreño Busta se va fuera
40 - AD
Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Holger Rune que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto
40 - 40
El golpe de Holger Rune se va fuera
40 - AD
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Holger Rune que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto
40 - 40
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Holger Rune que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto
40 - 30
Buen derechazo desde la red de Holger Rune que supera a Pablo Carreño Busta
40 - 15
Ace de Holger Rune con un saque plano que no puede devolver Pablo Carreño Busta
40 - 0
Holger Rune no consigue superar la red con su volea
30 - 0
El golpe de derecha de Holger Rune se va fuera
15 - 0
Holger Rune estrella su golpe de derecha en la red
Carreño y Rune ya calientan sobre la pista de Puente Romano. El inicio de partido es inminente...
Ambos equipos salen ya a la pista a saludar al público. Hay un gran ambiente en Marbella, donde se disputa esta serie al mejor de cinco partidos.
Carlos Alcaraz, Marcel Granollers y Alejandro Davidovich son baja para esta eliminatoria por distintos motivos. Después del Carreño-Rune veremos un enfrentamiento entre Jaume Munar y Elmer Moller en el segundo punto de la serie.
Se podría decir que los nórdicos, con la baza de Holger Rune, número 11 del ranking ATP, tienen cierto favoritismo, pero España juega en casa y sobre tierra batida, lo que siempre es un plus.
Otras seis eliminatorias están ahora en juego y el España-Dinamarca, la séptima, está a punto de arrancar. El primer partido lo jugarán Pablo Carreño y Holger Rune.
Esta eliminatoria defnirá cuál de ambos países alcanza la final a ocho de Bolonia en unas semanas en la que ya espera Italia, clasificada de oficio por haber ganado el trofeo en 2024.
¡Buenas tardes! Sean bienvenidos a la retransmisión de la eliminatoria de Copa David entre España y Dinamarca.
-
