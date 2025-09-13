El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo La vigésima etapa de la Vuelta a España, en directo
Pablo Carreño se seca el sudor en el partido ante Rune en Marbella. efe

Carreño no puede con Rune

El danés salva un gran inicio de Carreño, se impone en dos sets y obliga a España a remontar

Enric Gardiner

Sábado, 13 de septiembre 2025, 15:00

Comienza con turbulencias la eliminatoria para España. No inesperadas, eso sí, porque las bajas de Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich debilitaron mucho a los de David Ferrer y la Dinamarca de Holger Rune lo aprovechó en el primer partido. El propio Rune adelantó a los suyos al imponerse con una trabajada victoria ante Pablo Carreño 7-5 y 6-3.

El asturiano, sorprendente opción de Ferrer por delante de Pedro Martínez y Roberto Carballés debido a su mayor experiencia en esta competición, jugó un buen encuentro ante Rune, especialmente en los primeros compases, cuando llegó a conseguir el primer 'break' del partido.

El calor del público en el Club Puente Romano de Marbella elevó al español con un momentáneo 2-0 que Rune rápidamente igualó, no perdiendo ya el mando del encuentro. Poco a poco, el actual número once del mundo fue desgastando al veterano Carreño y, aunque este se sostuvo hasta el 5-5, cuando le llegó la cornada, se desestabilizó del todo.

No pudo aguantar su servicio con 5-6 en contra, entregándole el set a Rune, y se desinfló por completo. Rune, mucho más enérgico y fresco que un Carreño que a sus 34 años y muchos problemas en el codo está ya fuera de los 100 mejores del mundo, dejó sentenciado al español con un 0-3 de salida en el segundo parcial. Sin embargo, el danés tampoco es infalible y permitió que la ventaja se esfumase.

De nuevo, Carreño tenía gasolina para nivelar el partido hasta que Rune decidía acelerar y dejarle atrás. Un mal remate y un golpe largo dio la rotura definitiva al danés y el primer punto en la eliminatoria a los suyos.

Ahora la presión está en la raqueta de Jaume Munar, que tendrá que vencer a Elmer Moller, 113 del ránking, si no quiere que el cruce se marche con 0-2 a la jornada del domingo.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La mejor autobusera de Alemania no valía para Bilbao
  2. 2 El conmovedor mensaje de Sara Botello, mujer de Laporte, tras el regreso del central al Athletic
  3. 3

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  4. 4

    «Nos vimos muertos, el ertzaina nos salvó»
  5. 5 Los tardeos de Bilbao prenden la mecha a una nueva temporada con novedades: más fiestas y locales que se apuntan a la moda
  6. 6

    La intrahistoria del fichaje de Laporte: ¿por qué se apuró tanto la negociación?
  7. 7

    Bilbao bloquea el proyecto para levantar la nueva sede del Obispado y una clínica
  8. 8

    Kutxabank derribará parte de su sede central en Gran Vía por problemas constructivos
  9. 9 De animadora del Bilbao Basket a influencer: quién es Sara Botello, la mujer de Laporte
  10. 10

    Más de 1.300 mayores de 65 años han sufrido robos en Bilbao entre enero y julio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Carreño no puede con Rune

Carreño no puede con Rune