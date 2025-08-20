Centenares de deportistas canadienses exigen cancelar la eliminatoria contra Israel en la Copa Davis Canadá ignora las presiones y el enfrentamiento que se disputará en Halifax seguirá acorde al calendario

Aitor Echevarría Miércoles, 20 de agosto 2025, 17:35

En medio de la creciente ola de indignación por el conflicto en Gaza y Cisjordania, más de 400 figuras públicas en Canadá (entre ellos deportistas, académicos, periodistas deportivos y activistas) han suscrito una carta en la que demandan la cancelación del enfrentamiento de la Copa Davis entre Canadá e Israel, programado para el 12 y 13 de septiembre en Halifax. La misiva, suscrita por el cuatro veces olímpico Moh Ahmed, tres relatores especiales de la ONU, dos jugadoras de la selección palestina y el exentrenador olímpico corriendo la voz desde la Universidad de York Hernan Humana, describe la situación como un «genocidio en marcha» y tilda de «inconcebible» mantener la competencia en estas circunstancias.

El grupo de firmantes señala que Canadá ya ha impuesto sanciones a ministros ultraderechistas del Gobierno israelí, replicando decisiones adoptadas por Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Noruega. La carta subraya que «el deporte ha sido históricamente un espacio importante para generar sentimientos nacionales ligados tanto al genocidio como al desmantelamiento de Estados de apartheid» y destaca que este «es un momento crucial para que Sport Canada y Tennis Canada promuevan la justicia social y se sitúen del lado correcto de la historia».

Frente a esta presión, Tennis Canada ha reafirmado que la eliminatoria de Halifax se disputará conforme a la estructura de la Federación Internacional de Tenis (ITF). En su comunicado, la institución reconoce la complejidad de la situación en Medio Oriente, pero sostiene que su rol es fomentar el deporte y garantizar una competencia «segura, justa y profesional» para todos los involucrados.

El partido, que se disputará en el Scotiabank Centre de Halifax, decidirá qué país avanza hacia las fases clasificatorias para la Copa Davis 2026. Canadá arribó a este cruce tras caer derrotado 3-2 frente a Hungría en febrero en Montreal, lo que lo relegó al Grupo Mundial I . La última vez que Canadá recibió un enfrentamiento de Davis Cup en Halifax fue en 2016, cuando derrotó por 5-0 a Chile. Su enfrentamiento previo contra Israel data de 2011, con victoria canadiense por 3-2 en Ramat Hasharon .