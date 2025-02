Zabaleta es una incógnita Es la primera vez que no se clasifica directo para las semifinales desde que se instauró el play-off del Parejas, que arranca este jueves en el Beotibar de Tolosa

Juan Pablo Martín Miércoles, 19 de febrero 2025, 20:29 Comenta Compartir

Desde que se instauró el nuevo formato del Parejas hace seis temporadas, José Javier Zabaleta siempre se había clasificado directamente para semifinales. El de Etxarren, auténtico dominador de la zaga durante los últimos años, tuvo así dos semanas de descanso hasta la siguiente fase por clasificarse entre los dos primeros y evitar el play-off. Esta vez no lo ha conseguido. Junto a Elordi ha terminado en la cuarta plaza de la clasificación, por lo que tendrá dos opciones de pasar el corte. La primera será este jueves (17.00 horas) en el frontón Beotibar de Tolosa contra Artola y Mariezkurrena II, que concluyeron terceros.

Ha sido la campaña que menos victorias ha sumado, ocho, que han impedido que pasara el corte. Lejos quedan ya la docena que acumuló con Jaka en la primera edición de 2020, o con el propio Elordi hace dos años en los catorce encuentros que incluye la liguilla de cuartos a doble vuelta. El navarro no ha sido el de siempre. Su compañero, tampoco. La combinación está diseñada para que el guardaespaldas genere huecos con la potencia de su golpe y el de Mallabia remate, y en ambos casos han tenido bastantes lagunas. Pero es que Zabaleta ha perdido un número de pelotas que no acostumbra, lo que le convierten en una incógnita.

Una pareja que al principio de la competición partía como clara favorita a estar en la cabeza de la clasificación no ha sido capaz de encontrar las sensaciones necesarias para mantener la regularidad. «Hemos ganado partidos a base de luchar, pero no nos están saliendo las cosas como queríamos desde el principio. Lo único que nos queda es seguir trabajando, estar unidos, a ver si con un buen partido podemos revertir la situación», señaló recientemente el de Etxarren.

Les está costando encontrar la fórmula para conseguirlo. El pasado viernes dieron algunos signos de mejora en el choque que cerraba la primera fase en Sestao frente a Jaka y un suplente como Eskiroz, pero sacaron el encuentro adelante por un solo tanto.

«Un poco abajo»

«Durante todo el campeonato hemos estado hablando bastante, aunque muchas veces en los partidos no lo parezca. Nos animamos mucho, intentamos repasar juntos los encuentros e intercambiar opiniones. Muchas veces tenemos claro lo que hemos fallado y lo que no, pero a la hora de jugar se ha visto que nos hemos venido un poco abajo en cuanto no nos han salido las cosas y ahí tenemos que cambiar un poco, ser más fuertes», diagnosticó.

Esta jueves por la tarde tiene la primera oportunidad para enderezar el rumbo frente a unos rivales de altura que están bastante más entonados. Si consiguen reconocerse sobre la cancha se quitarán el peso que les lastra. Además de lograr el pase para las semifinales, el chute de confianza será muy importante y permitirá que Aspe cuente con dos combinaciones aspirantes al título. En caso contrario tendrán una segunda oportunidad el domingo ante los ganadores el duelo entre Jaka-Imaz y Peña II-Albisu.