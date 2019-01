Las semifinales son historia para Laso y Aretxabaleta Laso y Aretxabaleta no tuvieron su día en el frontón de Markina. / IGNACIO PÉREZ Su derrota ayer en el frontón de Markina les deja sin opción alguna, mientras que Artola y Mariezkurrena II dan un paso de gigante JUAN PABLO MARTÍN Sábado, 26 enero 2019, 23:36

Markina. Se veía venir por las sensaciones que estaban emitiendo en la cancha, pero ayer ratificaron que las semifinales del Parejas son historia para Laso, sustituto de Urrutikoetxea, y Aretxabaleta. Son los farolillos rojos de la competición con dos victorias a falta de cuatro jornadas para la conclusión de la liguilla de cuartos, y la cuarta plaza que da acceso a la siguiente ronda está a cuatro puntos. Pero tienen los dos encuentros perdidos con los que la ocupan. Precisamente, la segunda derrota la encajaron en el frontón de la Univesidad de la Pelota de Markina contra Artola y Mariezkurrena II, que dieron un paso de gigante para seguir en plena pelea. Cuentan con dos puntos de ventaja con respecto a sus más inmediatos perseguidores -Bengoetxea VI-Imaz- y mantienen la solidez que les ha caracterizado hasta el momento.

Aunque la situación del navarro y el vizcaíno era demasiado complicada como para tener alguna aspiración, en el choque de ayer había más cosas en juego. Laso necesitaba aprovechar la oportunidad que le había dado su empresa al ser el primer suplente de los delanteros, y el zaguero quería agradar porque jugaba en casa ante su afición. Pero ninguno terminó contento. Entre ambos perdieron 15 pelotas que facilitaron mucho la labor a sus rivales. A Artola y Mariezkurrena II les bastó con mantener sus prestaciones para llevarse un triunfo cómodo.

Y es que si en el anterior encuentro los derrotados aguantaron hasta el ecuador de la contienda, ayer no llegaron. Desde los primeros instantes no les vio cómodos sobre la cancha. Sobre todo al delantero que comenzó mal y no consiguió enderezar su situación más que en contados momentos. Falló la primera pelota que tocó y en el primer saque que realizó mandó la pelota larga. La inestabilidad de los azules se mantuvo, pero una pequeña reacción, con una escapada de Aretxabaleta incluida, les permitió acercarse a uno en el marcador (6-5). Cuando parecía que se querían agarrar al choque, sin embargo, sucedió todo lo contrario.

Mariezkurrena II se puso serio y su dominio comenzó ser más latente, y Artola, que hasta entonces no había inaugurado su casillero de tantos, entró más en juego y dispuso de huecos donde colocar la pelota. El guipuzcoano ganó protagonismo y el marcador se disparó a su favor con una tacada de diez tantos.

Hoy en Tolosa

La navarro y el vizcaíno pidieron un descanso con la intención de cortar la racha de sus rivales y los consiguieron tras un gancho de bella factura del de Biscarret, pero les faltó encadenar varios tantos consecutivos para poner algo de emoción a la contienda y crear alguna duda entre sus rivales. No lo consiguieron por sus propios errores. Laso no estuvo fino en el juego de aire. Los colorados siguieron a lo suyo conscientes de que tenían el choque en su mano y, aunque tuvieron un pequeño bache que permitió a sus rivales colocarse a nueve tantos, fue algo pasajero y amarraron el encuentro a la mínima oportunidad que tuvieron.

En el duelo del Parejas de promoción que abrió el festival, Peio Etxeberria y Garmendia superaron (11-22) a Agirre y Salaverri, por lo que se sitúan al frente de la clasificación empatados a puntos con sus rivales. En el otro partido de esta competición, disputado en Gautegiz-Arteaga, los vizcaínos Elordi y Oier Etxebarria vencieron (22-9) a Alberdi y Erasun.

Hoy (17.00 horas) se cierra la novena jornada del Parejas en el Beotibar de Tolosa. Altuna III-Martija se miden a Irribarria y Zabaleta.