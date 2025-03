Rezusta: «Soy metódico en el cuidado de mi zurda»

De pequeño escuchó que no se podía jugar de zaguero siendo zurdo, pero a sus 32 años Beñat Rezusta suma y sigue. El domingo disputará ... su quinta final del Parejas, un torneo «cada vez más exigente». El de Bergara jugó su partido más duro contra Artola y Mariezkurrena II, sus rivales en el Navarra Arena en la lucha por la txapela, en la que espera un duelo «similar o más complicado».

– Seis años después vuelve a una final.

– Siempre he mantenido que para estar en una final se tienen que dar bastantes cosas. Estar y llegar bien a la última parte del campeonato, tener un poco de suerte y algún detalle a favor. Este año ha sido un campeonato completo y bastante regular.

– ¿Se le ha hecho largo?

– Esto va rápido. Pasas de debutante a que te llamen veterano en todos lados. Estar en esa pelea es buena señal y hay que aprovechar el tiempo, disfrutar cuando estás bien y cuando no, buscar soluciones. Llevo una racha buena.

– ¿Ha cambiado algo para conseguirla?

– No tener dolores importantes y ganar partidos te aporta confianza. El verano disfruté por las sensaciones que tuve, y ha sido importante darle una continuidad en invierno, que no es fácil.

– ¿Cuántas veces ha escuchado que al jugar solo con la zurda su carrera iba a ser más corta que la de otros zagueros?

– Muchas. Desde pequeño escuché que no se podía jugar de zaguero siendo zurdo. Cuando llegué a profesionales alguien me dijo que me hiciera a la idea de que tendría una carrera corta. A la pelota le das con la mano pero para jugar se utiliza todo el cuerpo. Las piernas son muy importantes para llegar rápido, colocarte y que el esfuerzo con el brazo sea bastante menor.

– ¿Por ser zurdo lleva una preparación diferente al diestro?

– No. En el gimnasio trabajamos todos igual. En los entrenamientos de frontón sí que intento usar bastante la derecha para aprender y para compensar esfuerzos.

– Tiene la ventaja de saber dónde le van a buscar.

– La raya del ancho en ese aspecto ayuda. Si hubiera pared sería más complicado. En largo es más difícil buscar los ángulos para los delanteros, el tiempo también es mayor.

Maniático con los tacos

– ¿Cuánto tiempo dedica a la mano?

– Bastante. Haciendo tacos soy maniático. Y después de los entrenamientos le aplico hielo, alguna crema y le doy masajes. Soy metódico.

– Da la impresión de que su compenetración con Ezkurdia es muy natural.

– Si los resultados acompañan juegas más tranquilo. Aunque sea nuestro primer Parejas juntos llevamos años jugando en verano y hemos conectado bien. Jugar con Ezkurdia es fácil por todo el trabajo que hace y las pelotas malas que quita.

– ¿Da confianza jugar con él?

– Sé que me va a ayudar y me da tranquilidad. Además, sabe dejar jugar al zaguero. Es importante tener de vez en cuando alguna pelota en el cuadro cuatro para aprovecharla.

– ¿Ha sido el Parejas más tranquilo que ha tenido?

– Tensión ha habido hasta el último momento, pero hemos ido cumpliendo etapas sin fallar. En un campeonato así hay pocos días tranquilos.

– ¿Por qué es tan difícil?

– Tienes que ser regular, pero llegar bien al final. Son muchas cosas. El formato actual es más exigente porque si no entras entre los dos primeros juegas un play-off. Se quiere apretar todo tanto que no te puedes relajar en ningún momento.

– ¿Sufre mucho la cabeza?

– Tienes objetivos constantemente. El que está en la parte baja de la tabla por salir de ahí, el que está arriba quiere mantenerse... Siempre te estás jugando algo.

– Con el maratón de partidos que se ha incluido este año en Navidad la exigencia se ha multiplicado.

– Entre los pelotaris hemos comentado que ha sido duro. Tuvimos dos jornadas dobles seguidas, muchos partidos en pocos días... Justo en ese momento aguantamos bien, pero después han llegado los problemas en forma de lesión.

– ¿La pegada de Artola y Mariezkurrena II impone respeto?

– Respeto sí. Como zaguero sé que voy a tener que trabajar mucho. El último partido que jugamos contra ellos fue el más duro del campeonato tanto en pelotazos y ritmo. En la final me espero lo mismo o más.